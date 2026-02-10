Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

A hadsereg vezérkari főnöke, Maruli Simanjuntak tábornok elmondta, hogy a katonák kiképzése már megkezdődött, és Gázában elsősorban egészségügyi és műszaki feladatokra összpontosítanának – jelenti a BBC.

Indonézia csatlakozott Donald Trump elnök Béketanácsához, amelyet a múlt hónapban jelentettek be.

A testület az ENSZ Biztonsági Tanácsától kapott felhatalmazással egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (International Stabilization Force, ISF) létrehozására készül. Ez az alakulat segítene a gázai határövezetek biztosításában és a terület demilitarizálásában, beleértve a Hamász lefegyverzését is.

A Világélelmezési Program kamionjai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Fotó: WFP

A tanács első ülését február 19-ére tervezik Washingtonban. A testület felügyelné továbbá egy új, technokrata palesztin kormány működését Gázában, valamint a háború utáni újjáépítést.

Az indonéz csapatok telepítésének időzítéséről és pontos szerepéről egyelőre nem született végleges döntés, de úgy tűnik, hogy Prabowo Subianto elnök elhatározta a katonák kiküldését.

A Trump-féle Béketanácshoz való csatlakozását Indonéziában több iszlám szervezet is bírálta, egy olyan országban, ahol széles körű felháborodás övezi az Egyesült Államok szerepét Izrael gázai bombázásában.

Prabowo ugyanakkor azzal érvelt, hogy a világ legnagyobb muszlim országaként Indonéziának hozzá kell járulnia Gáza stabilizálásához, és hangsúlyozta: a részvétel célja az izraeli–palesztin konfliktus végső, kétállami megoldásának elősegítése.

Már kijelölték a területet

Izrael közszolgálati műsorszolgáltatója, a Kan arról számolt be, hogy Dél-Gázában, Rafah és Hán Júnisz között már kijelöltek egy területet az indonéz hadsereg számára, ahol több ezer katona elhelyezésére alkalmas laktanyát építenének.

Más muszlim országok, például Törökország és Pakisztán is fontolgatják csapatok küldését, de egyértelművé tették, hogy kizárólag békefenntartói szerepet vállalnának, és nem vennének részt a Hamász tervezett lefegyverzésében.

Mivel azonban a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, miközben Izrael továbbra is megszállva tartja Gáza egyes részeit, a tervezett nemzetközi erő számára egyelőre nem létezik valódi béke, amelyet fenntarthatna.