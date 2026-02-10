2p
Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

mfor.hu

Indonézia jelentkezett elsőként, és akár nyolcezer katonáját is küldené.

A hadsereg vezérkari főnöke, Maruli Simanjuntak tábornok elmondta, hogy a katonák kiképzése már megkezdődött, és Gázában elsősorban egészségügyi és műszaki feladatokra összpontosítanának – jelenti a BBC.

Indonézia csatlakozott Donald Trump elnök Béketanácsához, amelyet a múlt hónapban jelentettek be.

A testület az ENSZ Biztonsági Tanácsától kapott felhatalmazással egy Nemzetközi Stabilizációs Erő (International Stabilization Force, ISF) létrehozására készül. Ez az alakulat segítene a gázai határövezetek biztosításában és a terület demilitarizálásában, beleértve a Hamász lefegyverzését is.

A Világélelmezési Program kamionjai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)
A Világélelmezési Program kamionjai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)
Fotó: WFP

A tanács első ülését február 19-ére tervezik Washingtonban. A testület felügyelné továbbá egy új, technokrata palesztin kormány működését Gázában, valamint a háború utáni újjáépítést.

Az indonéz csapatok telepítésének időzítéséről és pontos szerepéről egyelőre nem született végleges döntés, de úgy tűnik, hogy Prabowo Subianto elnök elhatározta a katonák kiküldését.

A Trump-féle Béketanácshoz való csatlakozását Indonéziában több iszlám szervezet is bírálta, egy olyan országban, ahol széles körű felháborodás övezi az Egyesült Államok szerepét Izrael gázai bombázásában.

Prabowo ugyanakkor azzal érvelt, hogy a világ legnagyobb muszlim országaként Indonéziának hozzá kell járulnia Gáza stabilizálásához, és hangsúlyozta: a részvétel célja az izraeli–palesztin konfliktus végső, kétállami megoldásának elősegítése.

Már kijelölték a területet

Izrael közszolgálati műsorszolgáltatója, a Kan arról számolt be, hogy Dél-Gázában, Rafah és Hán Júnisz között már kijelöltek egy területet az indonéz hadsereg számára, ahol több ezer katona elhelyezésére alkalmas laktanyát építenének.

Más muszlim országok, például Törökország és Pakisztán is fontolgatják csapatok küldését, de egyértelművé tették, hogy kizárólag békefenntartói szerepet vállalnának, és nem vennének részt a Hamász tervezett lefegyverzésében.

Mivel azonban a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, miközben Izrael továbbra is megszállva tartja Gáza egyes részeit, a tervezett nemzetközi erő számára egyelőre nem létezik valódi béke, amelyet fenntarthatna.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

A francia elnök arra szólította fel Európát, hogy határozottabban lépjen fel a nemzetközi színtéren, mondván: eljött az ideje annak, hogy „hatalomként” kezdjen viselkedni.

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az Európai Parlament (EP) többsége kedden megszavazta azokat a  biztosítékokat, amelyek az európai mezőgazdaságot védik a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országaival kötött szabadkereskedelmi egyezmény alkalmazása során, ha megugrana bizonyos termékek behozatala.

Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Földcsuszamlásszerű győzelmet aratott Takaicsi Szanae a japán előrehozott választáson, amivel a második világháború óta nem látott politikai felhatalmazást szerzett az alsóházban. Takaicsi a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnök, Abe Sinzó örökösének számít. Határozott Kína-politikát és a gazdaságot végre növekedési pályára állító intézkedéseket ígért.

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio. 

Történelmet írt a japán miniszterelnöknő

Óriási győzelmet aratott.

Szijjártó Péter: újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Szijjártó Péter: újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Az ungvári járásból származott.

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Továbbra is harcok dúlnak Pokrovszkban.

Újabb részletek derültek ki az orosz altábornok moszkvai megtámadásáról

Az oroszok szerint beismerték a tettesek.

Antonio

Orbán Viktorék szövetségesének még várnia kell, elsöpörte őt a baloldal a portugál elnökválasztáson

Bár a portugál elnökválasztás második fordulójába bejutott a radikális jobboldali Chega (Elég) jelöltje, André Venturának nem sok esélye volt a Szocialista Párt elnökaspiránsával szemben. António José Seguro fölényes győzelmet aratott, így baloldali államfője lesz Portugáliának a következő öt évben. 

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Lezajlott, és idén is bombasiker volt ez a rendezvény

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168