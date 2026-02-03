2p
Külpolitika Pintér Sándor

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

mfor.hu

A bíróság kimondta, hogy a „megbízhatósági vizsgálat” sérti a magánélethez való jogot. Emiatt a vonatkozó törvényt módosítania kell a kormánynak.

Potenciálisan több százezer, az államigazgatásban dolgozó magyar munkavállalót figyeltethetett eddig meg a kormány titkosszolgálati eszközökkel a munkahelyén, a szolgálati járműve belsejében és közterületen úgy, hogy a környezetükbe akár még „téglákat” is beépíthetett – foglalja össze a 444.

Mindezt jogszerűen, bármiféle bírósági kontroll nélkül, pusztán Pintér Sándor belügyminiszter vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőjének utasítására tehette meg a rendőrség úgy, hogy az egész folyamat felett az ügyészség gyakorolt kontrollt.

Pintér Sándor sok fontos jogkörrel bír
Pintér Sándor sok fontos jogkörrel bír
Fotó: MTI

Az ügyben Szelényi Zoltán orvos és több, államigazgatásban dolgozó magánszemély akkor kezdett éveken át tartó jogi harcba, amikor. a jogszabály hatályát a kormány 2021-ben kiterjesztette az egészségügyi dolgozókra és az államnak dolgozó munkavállalók további jelentős csoportjaira.

Szelényi Zoltán orvos és mások kereseteinek helyt adva kimondták, hogy az úgynevezett „megbízhatósági vizsgálat” a jelen formájában sérti az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkét, ami a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot takarja.

Az ügyben eljáró Litresits András ügyvéd szerint a magyar törvényt alapvetően azért kaszálta el az EJEB, mert „a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása során gyakorlatilag semmiféle, annak alkalmazását és az érintett védő garancia nem érvényesül, nincs szükség gyanúra, bárkit mindenféle előzmény nélkül megfigyelhetnek és velük szemben megfigyelési eszközöket alkalmazhatnak.”

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok 12 milliárd dollár értékű stratégiai tartalékot hoz létre ritkaföldfémekből és más kritikus ásványokból, hogy csökkentse az ország függését a fémek finomításának jelentős részét ellenőrző Kínától. A tartalék célja, hogy elkerülhetők legyenek az ellátási hiányok az amerikai vállalatok számára – jelentette be Donald Trump elnök hétfőn a Fehér Házban.

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

India nem vesz több orosz kőolajat, meg is lett a jutalom

Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését – közölte Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejegyzésében.

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

Washington fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig felhagy a kubai olajszállításokkal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságírók előtt.

Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

Jön a tárgyalás Irán ügylben.

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Vagy csak meggondolták magukat?

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Találkoztak az amerikai és az orosz küldöttek.

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

De mindkét oldalon korlátozzák, ki léphet át a rafahi határátkelőn.        

Nemcsak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Nem csak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Kemény üzentetet küldött az ajatollah.

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

A hadsereg tehet rendet.

Újra egymásnak esik Pakisztán és India?

Sok a halott, feszült a helyzet.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168