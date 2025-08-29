Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika ENSZ Izrael

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

mfor.hu

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

A szervezet vezetője elmondta: a héten a helyszínen járt, és személyesen tapasztalta meg a válság mértékét – jelentette az AP.

„Személyesen találkoztam éhező anyákkal és gyerekekkel Gázában” – mondta az Associated Pressnek csütörtökön. „Ez valóságos, és most is történik.”

Ételre váró gyerekek Gázában
Ételre váró gyerekek Gázában
Fotó: UNRWA

McCain közölte, hogy beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akinek szerinte „nyilvánvalóan nagyon aggasztó”, hogy sok palesztin nem jut elegendő élelemhez. A WFP-vezető hozzátette: „Megállapodtunk abban, hogy azonnal meg kell dupláznunk erőfeszítéseinket a humanitárius segélyek célba juttatása érdekében. A konvojokhoz való hozzáférés és a biztonság kritikus fontosságú.”

A múltban Netanjahu tagadta az éhínség jelenlétét Gázában, és a Hamász propagandájának nevezte az erről szóló állításokat. Most azonban McCain szerint nyitottságot mutatott a segélyek növelésére.

Fokozódó nyomás Izraelen

A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a nemzetközi élelmezésbiztonsági testület (IPC) a közelmúltban hivatalosan elismert éhínséget hirdetett Gázában. Ez fokozta a nemzetközi nyomást Izraelre, amely a 2023. október 7-i Hamász-támadás óta folytat háborút a fegyveres szervezettel.

Izrael elutasította az IPC jelentését, és szerdán hivatalosan is kérte annak visszavonását. A hadsereghez tartozó COGAT csütörtökön azt közölte, hogy naponta több mint 300 teherautónyi humanitárius segély jut be Gázába, ezek nagy része élelmiszert szállít.

Segélyszervezetek szerint azonban ez messze nem elég: a 22 hónapja tartó háború, az év eleji blokád és a helyi mezőgazdaság összeomlása miatt a lakosság egyre nagyobb része marad ellátatlan. McCain a hét elején a területen járt, ahol menekülttáborokban élő, éhezéssel küzdő családokkal találkozott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168