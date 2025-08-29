Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

A szervezet vezetője elmondta: a héten a helyszínen járt, és személyesen tapasztalta meg a válság mértékét – jelentette az AP.

„Személyesen találkoztam éhező anyákkal és gyerekekkel Gázában” – mondta az Associated Pressnek csütörtökön. „Ez valóságos, és most is történik.”

Ételre váró gyerekek Gázában

Fotó: UNRWA

McCain közölte, hogy beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akinek szerinte „nyilvánvalóan nagyon aggasztó”, hogy sok palesztin nem jut elegendő élelemhez. A WFP-vezető hozzátette: „Megállapodtunk abban, hogy azonnal meg kell dupláznunk erőfeszítéseinket a humanitárius segélyek célba juttatása érdekében. A konvojokhoz való hozzáférés és a biztonság kritikus fontosságú.”

A múltban Netanjahu tagadta az éhínség jelenlétét Gázában, és a Hamász propagandájának nevezte az erről szóló állításokat. Most azonban McCain szerint nyitottságot mutatott a segélyek növelésére.

Fokozódó nyomás Izraelen

A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a nemzetközi élelmezésbiztonsági testület (IPC) a közelmúltban hivatalosan elismert éhínséget hirdetett Gázában. Ez fokozta a nemzetközi nyomást Izraelre, amely a 2023. október 7-i Hamász-támadás óta folytat háborút a fegyveres szervezettel.

Izrael elutasította az IPC jelentését, és szerdán hivatalosan is kérte annak visszavonását. A hadsereghez tartozó COGAT csütörtökön azt közölte, hogy naponta több mint 300 teherautónyi humanitárius segély jut be Gázába, ezek nagy része élelmiszert szállít.

Segélyszervezetek szerint azonban ez messze nem elég: a 22 hónapja tartó háború, az év eleji blokád és a helyi mezőgazdaság összeomlása miatt a lakosság egyre nagyobb része marad ellátatlan. McCain a hét elején a területen járt, ahol menekülttáborokban élő, éhezéssel küzdő családokkal találkozott.

