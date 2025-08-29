Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Benjamin Netanjahuhoz fordult

A szervezet vezetője elmondta: a héten a helyszínen járt, és személyesen tapasztalta meg a válság mértékét – jelentette az AP.
„Személyesen találkoztam éhező anyákkal és gyerekekkel Gázában” – mondta az Associated Pressnek csütörtökön. „Ez valóságos, és most is történik.”
McCain közölte, hogy beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akinek szerinte „nyilvánvalóan nagyon aggasztó”, hogy sok palesztin nem jut elegendő élelemhez. A WFP-vezető hozzátette: „Megállapodtunk abban, hogy azonnal meg kell dupláznunk erőfeszítéseinket a humanitárius segélyek célba juttatása érdekében. A konvojokhoz való hozzáférés és a biztonság kritikus fontosságú.”
A múltban Netanjahu tagadta az éhínség jelenlétét Gázában, és a Hamász propagandájának nevezte az erről szóló állításokat. Most azonban McCain szerint nyitottságot mutatott a segélyek növelésére.
Fokozódó nyomás Izraelen
A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a nemzetközi élelmezésbiztonsági testület (IPC) a közelmúltban hivatalosan elismert éhínséget hirdetett Gázában. Ez fokozta a nemzetközi nyomást Izraelre, amely a 2023. október 7-i Hamász-támadás óta folytat háborút a fegyveres szervezettel.
Izrael elutasította az IPC jelentését, és szerdán hivatalosan is kérte annak visszavonását. A hadsereghez tartozó COGAT csütörtökön azt közölte, hogy naponta több mint 300 teherautónyi humanitárius segély jut be Gázába, ezek nagy része élelmiszert szállít.
Segélyszervezetek szerint azonban ez messze nem elég: a 22 hónapja tartó háború, az év eleji blokád és a helyi mezőgazdaság összeomlása miatt a lakosság egyre nagyobb része marad ellátatlan. McCain a hét elején a területen járt, ahol menekülttáborokban élő, éhezéssel küzdő családokkal találkozott.
#Gaza is at a breaking point. I've just seen it myself.— Cindy McCain (@WFPChief) August 28, 2025
@WFP operates in conflict zones all over the world. Families in Gaza are starving—and we know how to deliver at scale.
We must revive our network of 200+ food distribution points, community kitchens & bakeries ASAP.