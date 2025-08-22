Az ENSZ szakértők hivatalos értékelésében is éhínség sújtja Gázát

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás szervezet (IPC) hangsúlyozta: a katasztrófa „teljes mértékben ember okozta, megállítható és visszafordítható”. A jelentés szerint azonnali és nagyszabású beavatkozás nélkül az elkerülhető halálesetek száma gyorsan emelkedni fog. „A viták és a habozás ideje lejárt, az éhezés jelen van és terjed. További késlekedés a halálozások elfogadhatatlan növekedéséhez vezet” – figyelmeztettek, amiről a The Guardian is beszámolt.

Az IPC szerint a helyzet rendezéséhez tűzszünetre, az élelmiszer-szállítmányok akadálytalan eljuttatására és az alapvető egészségügyi, higiéniai, vízellátási szolgáltatások azonnali helyreállítására van szükség. Ellenkező esetben a halálesetek száma exponenciálisan nőhet.

A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad.

Fotó: Depositphotos

A jelentés Gáza legnagyobb városi területén – ahol 500 és 800 ezer ember él, köztük sok kitelepített – hirdetett hivatalosan éhínséget. A szakértők szerint a következő hetekben Deir al-Balahban és Khan Younisban is hasonló helyzet alakulhat ki.

Bár az északi régióról nincs elegendő adat, segélyszervezetek szerint ott a legkritikusabbak a körülmények. A teljes éhínség kihirdetéséhez három feltételnek kell teljesülnie: a háztartások legalább ötöde súlyos élelmiszerhiánnyal küzdjön, a gyermekek legalább 30 százaléka akut alultápláltságban szenvedjen, és minden 10 ezer ember közül legalább kettő naponta éhen haljon.

Eddig csak négy éhínséget állapított meg

Az IPC 2004-es alapítása óta mindössze négyszer hirdetett éhínséget – legutóbb tavaly Szudánban.

A döntés várhatóan fokozza a nemzetközi nyomást Izraelre, hogy enyhítse a csaknem két éve tartó konfliktus kezdete óta fenntartott szigorú ellátási korlátozásokat.

Izrael ugyanakkor nem ismeri el, hogy éhínség lenne Gázában, és több tízezer katonát készül bevetni egy nagyszabású műveletben Gáza városban. Izrael visszautasította a jelentés megállapításait, amely szerintük hamis, részleges és elfogult adatokon alapul.