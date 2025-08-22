2p
Külpolitika ENSZ Izrael

Az ENSZ szakértők hivatalos értékelésében is éhínség sújtja Gázát

mfor.hu

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás szervezete (IPC), amely világszerte méri az élelmiszerhiány és az alultápláltság mértékét, arra jutott: az éhínséggé minősítő három fő mutatószám küszöbértékét elérték.

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás szervezet (IPC) hangsúlyozta: a katasztrófa „teljes mértékben ember okozta, megállítható és visszafordítható”. A jelentés szerint azonnali és nagyszabású beavatkozás nélkül az elkerülhető halálesetek száma gyorsan emelkedni fog. „A viták és a habozás ideje lejárt, az éhezés jelen van és terjed. További késlekedés a halálozások elfogadhatatlan növekedéséhez vezet” – figyelmeztettek, amiről a The Guardian is beszámolt.

Az IPC szerint a helyzet rendezéséhez tűzszünetre, az élelmiszer-szállítmányok akadálytalan eljuttatására és az alapvető egészségügyi, higiéniai, vízellátási szolgáltatások azonnali helyreállítására van szükség. Ellenkező esetben a halálesetek száma exponenciálisan nőhet.

A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad.
A Gázai övezetben lassan kő kövön nem marad.
Fotó: Depositphotos

A jelentés Gáza legnagyobb városi területén – ahol 500 és 800 ezer ember él, köztük sok kitelepített – hirdetett hivatalosan éhínséget. A szakértők szerint a következő hetekben Deir al-Balahban és Khan Younisban is hasonló helyzet alakulhat ki.

Bár az északi régióról nincs elegendő adat, segélyszervezetek szerint ott a legkritikusabbak a körülmények. A teljes éhínség kihirdetéséhez három feltételnek kell teljesülnie: a háztartások legalább ötöde súlyos élelmiszerhiánnyal küzdjön, a gyermekek legalább 30 százaléka akut alultápláltságban szenvedjen, és minden 10 ezer ember közül legalább kettő naponta éhen haljon.

Eddig csak négy éhínséget állapított meg

Az IPC 2004-es alapítása óta mindössze négyszer hirdetett éhínséget – legutóbb tavaly Szudánban.

A döntés várhatóan fokozza a nemzetközi nyomást Izraelre, hogy enyhítse a csaknem két éve tartó konfliktus kezdete óta fenntartott szigorú ellátási korlátozásokat.

Izrael ugyanakkor nem ismeri el, hogy éhínség lenne Gázában, és több tízezer katonát készül bevetni egy nagyszabású műveletben Gáza városban. Izrael visszautasította a jelentés megállapításait, amely szerintük hamis, részleges és elfogult adatokon alapul.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Harmadszor is leállt a Barátság-kőolajvezeték, Szijjártó Péter újabb támadás történt

Harmadszor is leállt a Barátság-kőolajvezeték, Szijjártó Péter szerint újabb támadás történt

Ismét szünetel a szállítás.  

Kifakadt a munkácsi támadás után az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke

Kifakadt a munkácsi támadás után az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke

Megalázónak nevezte a munkácsi rakétatámadást Andy Hunder, és Donald Trumphoz is volt egy-két szava.

Orbán Viktor csütörtök délután leírta, amit Sulyok Tamás kitörölt a munkácsi rakétatámadásról

Orbán Viktor csütörtök délután leírta, amit Sulyok Tamás reggel még kitörölt a munkácsi rakétatámadásról

Azt írta, hogy „orosz rakétatámadás” történt.  

Nagyon rossz hírt kapott Kijev a kelet-ukrajnai frontról

Nagyon rossz hírt kapott Kijev a kelet-ukrajnai frontról

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál – közölte Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

Munkácsi támadás

Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

A külügyminiszter szerint béke kell.

Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson

15 ember sérült meg a támadásban.

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

A város külterületeit már elfoglalták.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168