Az ENSZ szerint sérti a nemzetközi jogot Donald Trump venezuelai beavatkozása

A nemzetközi közösségnek egyértelművé kell tennie, hogy az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása sérti a nemzetközi jogot, és a világot kevésbé biztonságossá teszi – áll az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala közleményében – számol be róla a Reuters.

Az amerikai erők a hétvégén egy váratlan művelet során eltávolították hivatalából Nicolás Maduro venezuelai vezetőt. Madurót az Egyesült Államokban négy büntetőjogi váddal, köztük kábítószer-terrorizmussal vádolják, alelnökét pedig ideiglenes elnökként iktatták be.

Vajon elgondolkodik-e ezen Donald Trump amerikai elnök?

„Egyértelmű, hogy a művelet aláásta a nemzetközi jog egyik alapelvét, amely szerint az államok nem fenyegethetik és nem alkalmazhatnak erőt más államok területi épsége vagy politikai függetlensége ellen” – közölte a hivatal. „A nemzetközi közösségnek egy hangon kell fellépnie annak érdekében, hogy ezt kikényszerítse” – mondta újságíróknak Ravina Shamdasani, a hivatal vezető szóvivője.

Hozzátette: a katonai beavatkozás korántsem az emberi jogok győzelme, hanem rontja a nemzetközi biztonság rendszerét, és minden országot kevésbé biztonságossá tesz.

„Azt az üzenetet küldi, hogy az erősek bármit megtehetnek” – fogalmazott.

Shamdasani szerint Venezuela jövőjéről kizárólag a venezuelai népnek kell döntenie, és az instabilitás, valamint a további militarizáció csak tovább rontaná az ország emberi jogi helyzetét.