Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az EP közleménye alapján a rendelet meghatározza, hogy az EU hogyan függesztheti fel ideiglenesen a Mercosurral kötött kereskedelmi megállapodás vámkedvezményeit bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára, ha a hirtelen megnövekedése kárt okoz az uniós gazdáknak. Ilyen termék többek között a baromfi, a marhahús, a tojás, a citrusfélék és a cukor. Az Európai Bizottság először alkudott ki ilyen záradékot egy szabadkereskedelmi egyezménybe. A részletekről már decemberben megegyezett az EP a másik döntéshozóval, a tagállami kormányok testületével.

Gazdák tüntetése Brüsszelben az EU-Mercosur keresedelmi megállapodás ellen

Fotó: DepositPhotos.com

Az új szabályok értelmében az Európai Bizottság vizsgálatot indít, ha az érzékeny termékek behozatala hároméves átlagban öt százalékkal nő (ez alacsonyabb, mint az Európai Bizottság által eredetileg javasolt évi tíz százalék), és ha közben az importárak öt százalékkal alacsonyabbak a belföldieknél.

Vizsgálatot kérhet egy tagállam, az iparágat képviselő természetes vagy jogi személy, illetve az iparág nevében eljáró szövetség is, ha az érintett iparágat súlyos kár fenyegeti. Emellett az Európai Bizottságnak legalább félévente jelentést kell készítenie az EP-nek, amelyben értékeli az érzékeny termékek behozatalát.

Az új rendeletet, amelyről a tagállamokkal már informálisan megállapodtak az EP tárgyalói, 483 igennel, 102 nem és 67 tartózkodás mellett fogadták el.

A jegyzőkönyv alapján a DK-ból és a Mi Hazánkból igennel, a Fideszből és a Tisza Pártból nemmel szavaztak – teszi hozzá a Telex.

A Tisza gyenge kompromisszumot lát

A Tisza külön közleményt adott ki arról, hogy „magyar gazdák érdekében” mondott nemet „a gyenge brüsszeli kompromisszumra”. A párt álláspontja szerint „az Európai Bizottság által a dél-amerikai partnerekkel kialkudott agrárvédelmi záradékok jelenlegi formájukban nem nyújtanak valódi biztonságot az európai – és különösen a magyar – mezőgazdaságnak. Ezeket meg kell erősíteni.” A Tisza azt hangoztatta, hogy „akkor is kiáll a magyar gazdák mellett, ha ezért szembe kell mennünk a brüsszeli fősodorral”.

A Tisza a közlemény alapján ellenzi a megállapodás ideiglenes alkalmazását, és megvárná a bírósági döntést, „minden más megoldás sértené az európai demokrácia alapelveit”.