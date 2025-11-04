5p
Külpolitika Európai Unió Montenegró Szerbia Ukrajna

Az EU 2030-ig új tagokat vehet fel – közölte az EU külügyi főképviselője

mfor.hu

Kaja Kallas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy további országok – köztük Montenegró, Albánia és Ukrajna – is csatlakozhatnak a jelenlegi 27 tagú unióhoz.

Az Európai Unió akár már 2030-ig új tagokat vehet fel – jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miközben az uniós tisztviselők dicsérték a csatlakozási reformok terén élen járó Montenegró és Albánia előrehaladását, ugyanakkor Szerbia visszalépését és Grúzia még súlyosabb demokratikus hanyatlását bírálták – írja a The Guardian.

Az értékelések az Európai Bizottság éves bővítési jelentéseivel együtt láttak napvilágot. A dokumentumok tíz, uniós tagságra pályázó ország előrehaladását vizsgálják, és az Ukrajna 2022-es orosz inváziója nyomán újjáéledt bővítési lendületet tükrözik.

Kaja Kallas lát esélyt a közeli bővítésre
Kaja Kallas lát esélyt a közeli bővítésre
Fotó: EU

„Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója és a geopolitikai átrendeződés egyértelművé tette a bővítés szükségességét” – mondta Kaja Kallas újságíróknak. „Ha erősebb szereplővé akarunk válni a világpolitikában, ez elengedhetetlen.”

Hozzátette: „Reális cél, hogy 2030-ig új országok csatlakozzanak az Európai Unióhoz.” Szerinte Montenegró áll legelőrébb a csatlakozási folyamatban, Albániával együtt a tagság első számú esélyesei között.

A volt észt miniszterelnök azt is kijelentette, hogy az EU-tagság „fontos biztonsági garanciát” jelenthet Ukrajnának, és megjegyezte: még egyetlen tagjelölt sem hajtott végre ilyen átfogó reformokat háborús körülmények között.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke, a harcok sújtotta Pokrovszk városából bejelentkezve azt mondta, hogy országa 2030 előtt szeretne csatlakozni az unióhoz.

Uniós tisztviselők Moldovát is méltatták, amely azzal vádolja Oroszországot, hogy példátlan titkos kampányt indított a választók befolyásolására tiltott pártfinanszírozás, szavazatvásárlás és propaganda révén. Az EU bővítési biztosa, Marta Kos, elmondta, hogy Moldova – 2,4 millió lakossal – „az elmúlt egy évben a legnagyobb előrelépést érte el minden ország közül”, annak ellenére, hogy „folyamatos hibrid fenyegetésekkel és destabilizációs kísérletekkel” szembesült.

Marta Kos Maria Sandu moldovai minisztrerelnökkel
Marta Kos Maria Sandu moldovai minisztrerelnökkel
Fotó: X/Marta Kos https://x.com/MartaKosEU/status/1983828664971358341/photo/3

Ezzel szemben Grúzia súlyos bírálatokat kapott. Kos szerint az ország „csak névleg uniós tagjelölt”. Az EU tavaly felfüggesztette a csatlakozási tárgyalásokat, miután a kormány erőszakkal lépett fel a békés tüntetőkkel szemben, akik az orosz mintára megalkotott „külföldi ügynök” törvény ellen tiltakoztak. A jogszabály előírja, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetek ilyen megbélyegző címke alatt regisztráljanak.

Az Európai Parlament júliusi jelentése szerint a tiltakozások után több mint 500 embert vettek őrizetbe, közülük 300-an kínzást vagy más embertelen bánásmódot szenvedtek el.

Kos egyenesen a grúz vezetéshez fordulva azt mondta: „Ha komolyan gondolják az EU-tagságot, hallgassanak a saját népükre, és hagyjanak fel azzal, hogy ellenzéki vezetőket, újságírókat és másként gondolkodókat börtönöznek be. Akkor tudunk beszélni.”

A kilátások Szerbia esetében vegyesek. Az ország autoriter elnöke, Aleksandar Vučić, korrupcióellenes tömegtüntetésekkel teli évet tudhat maga mögött, amelyeket a Újvidéki vasútállomás-baleset váltott ki, miután egy leszakadó tetőszerkezet 16 ember halálát okozta. A Bizottságot korábban gyakran vádolták azzal, hogy túlságosan elnéző Belgráddal szemben, most azonban keményebb hangnemet üt meg. Kos „a szólásszabadság és az akadémiai szabadság visszaszorulását” bírálta, és felszólította a szerb vezetést, hogy „tegye egyértelművé stratégiai választását” az EU-ellenes retorika elkerülésével.

Magyar vétó?

Az EU bővítése a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igényli, beleértve Magyarországot is. A magyar kormány blokkolja Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszát, aminek következtében Moldova előrehaladása is leállt, mivel a két folyamat összekapcsolódik.

A brüsszeli tisztviselők most azt vizsgálják, hogyan lehetne megkerülni a budapesti vétót, és előrelépni a tárgyalásokban anélkül, hogy mind a 27 ország hivatalos jóváhagyása szükséges lenne.

Egyes politikusok szerint az EU-nak saját működését kellene megreformálnia, mielőtt új tagokat vesz fel, mivel egy 35-nél is több tagú unió politikai bénultsághoz vezethetne. Ennek része lehetne például a külpolitikai vétó eltörlése, amely miatt az EU-t gyakran vádolják azzal, hogy „egy tagállam túszul ejti”.

Kos szerint ugyanakkor nincs szükség átfogó reformokra Montenegró (624 000 lakos) vagy Albánia (2,7 millió lakos) felvétele előtt. Úgy vélte, ezek csatlakozása nem járna jelentős pénzügyi következményekkel vagy a jelenlegi tagállamok számára fontos területek megzavarásával.

A tisztviselők magánbeszélgetéseken elismerik, hogy Ukrajna – a háború előtti 41,4 milliós népességével és hatalmas újjáépítési igényeivel – teljesen más eset, és csatlakozása kemény döntéseket kényszeríthet ki még a leghűségesebb szövetségeseiből is, különösen az olyan nettó kedvezményezettekből, mint Lengyelország.

A külpolitikai vétók eltörléséről kérdezve Kallas azt mondta, hogy eljött az idő, hogy az EU átgondolja működését: „A világrend éppen most változik, és nekünk el kell döntenünk, milyen szerepet akarunk benne játszani. Csak akkor tudunk igazi geopolitikai tényezővé válni, ha képesek vagyunk döntéseket hozni.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közeleg a tél Gázába – éheznek és fáznak majd?

Közeleg a tél Gázába – éheznek és fáznak majd?

A tűzszünet kihirdetése után közel négy héttel továbbra is túl kevés segély jut el Gázába – közölték kedden humanitárius szervezetek. Az éhínség továbbra is sújtja a térséget a tél közeledtével, miközben az elhasználódott sátrak kezdenek szétszakadni Izrael pusztító, két éve tartó hadjárata után.

Dick Cheney itt védelmi miniszterként

Eltávozott a korábbi amerikai alelnök, „Darth Vader” Dick Cheney

Több amerikai elnök alatt is szolgált, Richard Nixon elnöktől George W. Bushig, de elsősorban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszak kulcsszereplőjeként marad emlékezetes.

Donald Trump

Megszólalt Trump, ennek nagyon nem fog örülni Zelenszkij

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az összes többi EU-tagállam részvétet nyilvánított. 

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések is napirendre kerülhetnek.

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Szerinte Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen.

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Az amerikai elnök szerint a magyar kormányfő mentességet kért az orosz szankciók alól. Nem kapja meg.

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétát telepít Fehéroroszország

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétákat telepít Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168