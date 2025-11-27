Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében

Az amerikai kormányzat legutóbbi, az ukrajnai háború befejezésére irányuló kezdeményezéseit követően a plenáris ülés 401 szavazattal, 70 ellenében és 90 tartózkodás mellett elfogadott egy állásfoglalást, amelyben a Parlament sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak vezető szerepet ebben a kulcsfontosságú geopolitikai pillanatban, és továbbra is működjenek együtt Washingtonnal és más hasonlóan gondolkodó partnerekkel annak biztosítása érdekében, hogy az igazságos és tartós békéről szóló tárgyalások tiszteletben tartsák a nemzetközi jog elveit.

Vezető szerepre törekednek

Fotó: DepositPhotos.com

Az EP-képviselők úgy vélik, hogy a fenntartható békére vonatkozó esetleges megállapodást tűzszünetnek kell megelőznie, illetve az EU és az USA által Kijevnek nyújtott hiteles biztonsági garanciáknak kell alátámasztaniuk – amelyek a NATO 5. cikkében és az EU 42. cikkének (7) bekezdésében foglaltakkal egyenértékűek –, hogy megelőzzék, elrettentsék és azonnal ellensúlyozzák az esetleges újbóli agressziót.

A képviselők kijelentik továbbá, hogy az EU és tagállamai az ideiglenesen megszállt ukrán területet jogilag nem ismerik el, és nem is fogják elismerni Oroszország területeként. Hangsúlyozva az európai részvétel szükségességét a béketárgyalásokon, hiszen az ukrajnai háború kimenetele mélyreható hatással lesz Európa egész biztonsági rendjére, megismétlik, hogy „Ukrajnáról nem szabad dönteni Ukrajna nélkül, és Európáról sem Európa nélkül.”

Kapcsolódó cikk Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump Éppen most fektethetik le az alapjait.

Washington Ukrajnával szembeni ambivalenciája káros a tartós békére nézve

Az állásfoglalás tudomásul veszi az amerikai kormányzat arra irányuló erőfeszítéseit, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának. A Parlament azonban úgy véli, hogy Washington Ukrajnával kapcsolatos politikájának ambivalenciája káros a fenntartható béke elérése szempontjából. Az EP-képviselők hangsúlyozzák, hogy semmilyen békemegállapodás nem korlátozhatja Ukrajna azon képességét, hogy megvédje szuverenitását, függetlenségét és területi integritását. Ismét hangsúlyozzák, hogy Ukrajna szabadon választhatja meg biztonsági és politikai szövetségeseit anélkül, hogy efelett Oroszország vétójoggal rendelkezne.

Az EP-képviselők szorgalmazzák az Ukrajnának nyújtandó, befagyasztott orosz eszközökkel fedezett „jóvátételi hitelt”

Az állásfoglalás hangsúlyozza továbbá, hogy bármely békemegállapodásnak elő kell írnia Oroszország teljes kártérítését az Ukrajnában okozott anyagi és nem anyagi károkért. A képviselők felszólítják az EU-t és tagállamait, hogy további késedelem nélkül fogadjanak el és hajtsanak végre egy jogi és pénzügyi szempontból biztos alapokon álló „jóvátételi hitelt” Ukrajna számára, amelyet a befagyasztott orosz vagyoni eszközök fedeznek. Leszögezik, hogy ezen vagyoneszközök sorsáról és befektetésük feltételeiről az EU nélkül nem folytathatók tárgyalások. A Parlament ragaszkodik ahhoz is, hogy a tárgyalásokon alapuló békemegállapodás végrehajtása előtt ne oldják fel az uniós szankciókat. Amennyiben Oroszország elutasítja a komoly béketárgyalásokon való részvételt, az EP-képviselők arra szólítják fel az EU-t, hogy szabjon ki további jelentős szankciókat.