Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Ursula von der Leyen kabinetfőnöke, Björn Seibert is részt vesz a vasárnap kezdődő svájci béketárgyaláson – tudta meg a Politico. Az eseményen az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie, valamint brit, francia és német magas rangú tisztviselők is asztalhoz ülnek.

Donald Trump 28 pontos béketervének alakítását eddig nem befolyásolhatta az Európai Unió hivatalos szinten. Az európai vezetők fő célja, hogy az amerikai elképzeléssel szemben ne a teljes Donbasz régió kerüljön orosz fennhatóság alá, hanem a frontvonalakat a jelenlegi állás szerint fagyasszák be ideiglenesen. Ukrajna attól tart, hogy ha Oroszországnak sikerül erőszakkal területeket szereznie az országtól, akkor ez később újabb támadásra ösztönözheti őket.

Friedrich Merz német kancellár szombaton arról beszélt: az ukrán hadsereg esetleges összeomlása Európa biztonságára és politikai helyzetére is hatással lenne. Donald Trump csütörtökig adott haladékot Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy elfogadja, vagy elutasítsa az amerikai béketervet. Elutasítás esetén az Egyesült Államok leállíthatja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállítmányokat Ukrajna felé.