Az EU is megszólalt a mai Witkoff-Putyin találkozóval kapcsolatban

Az Európai Unió külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas elmondta, hogy attól tart, a közelgő tárgyalások az orosz elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff között nyomást gyakorolhatnak Ukrajnára, hogy engedményeket tegyen a háború lezárása érdekében – számol be róla a Guardian.

A két fél várhatóan kedden találkozik egymással. Az egyeztetést ukrán-amerikai tárgyalások, és Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Emmanuel Macron francia elnök találkozója előzték meg. Erről bővebben itt olvashatnak:

„Attól tartok, hogy az egész tárgyalás egy nyomásgyakorlásként az áldozatra, vagyis Ukrajnára fog hárulni, hogy engedményeket és kötelezettségeket vállaljon” – mondta Kallas az esedékes Witkoff-Putyin találkozóról.

„Pedig a békéhez nem szabad elfelejtenünk, hogy valójában Oroszország kezdte el a háborút, Oroszország folytatja, és Oroszország célozza a civileket és a civil infrastruktúrát minden egyes nap, hogy a lehető legtöbb kárt okozza.”

Az európai vezetők aggodalmukat fejezték ki egy amerikai terv miatt, amely a múlt hónapban került nyilvánosságra, és amely erősen Oroszországnak kedvezett a háború lezárása érdekében. A terv tartalmazta, hogy Moszkvának adjanak át olyan kelet-ukrajnai területeket is, amelyeket még nem vont ellenőrzése alá. Emellett Kijevet arra kényszerítené, hogy korlátozza haderejét és feladja NATO-csatlakozási ambícióit.

Bár a tervet azóta módosították, Ukrajna európai szövetségesei továbbra is aggódnak minden olyan javaslat miatt, amely újabb területváltoztatásokat rögzítene és nem büntetné a háborús bűnöket.