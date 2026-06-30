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Külpolitika Európa Korrupció

Az Európa Tanács is sürgeti a korrupció elleni küzdelmet, ez nem csak nálunk fontos

mfor.hu

A korrupció megelőzése nemcsak a jó kormányzás feltétele. 

Az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén – írta az MTI. 

A strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács szakértői csoportja éves jelentésében hangsúlyozta, hogy a kormányzati kötelezettségvállalást a korrupció megelőzésére és leküzdésére alkalmas, szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.

Kiemelték, hogy a demokráciában etikus vezetésre és hatékony biztosítékokra van szükség. Az államoknak különös figyelmet kell fordítaniuk annak biztosítására, hogy a korrupció megelőzéséért és leküzdéséért felelős kulcsfontosságú intézményeket, beleértve az igazságszolgáltatást, a bűnüldözést, az ügyészséget és a speciális korrupcióellenes szerveket érintő reformok megőrizzék függetlenségüket, hatékonyságukat és hitelességüket.

Az intézményekbe vetett bizalom csökkenése és a növekvő geopolitikai feszültségek idején a korrupció megelőzése nemcsak a jó kormányzás kérdése, hanem a demokratikus ellenálló képesség kulcsfontosságú eleme is.

Az erős integritási rendszerek elengedhetetlenek a demokratikus intézmények és a közjogi döntéshozatal védelméhez, valamint a közvélemény bizalmának fenntartásához – hangsúlyozták.

A jelentés szerint az Európa Tanács szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy számos országban további reformokra van szükség több más mellett a magas szintű kormánytisztviselőkre vonatkozó magatartási kódexek érvényesítését, az integritási normák felügyeletét és ellenőrzését, illetve a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatokat illetően.

A bűnüldöző szervekkel kapcsolatban a GRECO megállapította, hogy további intézkedésekre van szükség a korrupcióellenes és integritási politikák elfogadása, a toborzási és kinevezési eljárások, az összeférhetetlenség, bizonyos tevékenységek tiltása vagy korlátozása, a vagyon-, jövedelem-, kötelezettség- és érdekeltségi nyilatkozatok, valamint a felügyelet és a végrehajtás területén.  

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