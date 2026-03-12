Az Európai Bizottság is személyesen venné szemügyre a Barátság kőolajvezetéket

Helyszíni tényfeltáró missziót küldene a Barátság kőolajvezeték vizsgálatához az Európai Bizottság – írja a Portfolio. Brüsszelben azt is megerősítették, hogy pénzt adnának az ukrán félnek a javítások minél előbbi befejezéséhez. A Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen elmondta: jelenleg Ukrajna válaszára várnak.

A testület a magyar delegáció kijevi látogatásáról nem tud részleteket. A magyar kormány Czepek Gábor államtitkár vezetésével szintén a vezeték állapotának felmérésére küldött egy csoportot. Az ukrán külügyminisztérium viszont arról beszélt, hogy a magyar küldöttségnek nincs hivatalos státusza, és hivatalos találkozókat sem terveztek velük.

A Barátság kőolajvezeték egy orosz légicsapás következtében sérült meg a Lviv megyei Brodiban január 27-én. Ukrajna szerint a vezeték földalatti szakasza, az olajnyomást biztosító berendezések és egy tartály is olyan súlyosan károsodott, hogy további egy hónapot is igénybe vehet a javítás.