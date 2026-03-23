Az Európai Bizottság tisztázást vár a magyar kormánytól

„Az arról szóló beszámolók, hogy a magyar külügyminiszter állítólag egyeztethetett a zárt ajtós, miniszteri szintű Tanács-üléseken elhangzottakról az orosz külügyminiszterrel, rendkívül aggasztóak, és elvárjuk a magyar kormánytól, hogy tisztázza a helyzetet” – közölte újságírói kérdésre válaszolva hétfőn az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper. Hozzátette, a tagállamok és az uniós intézmények közötti bizalom alapvető fontosságú az EU működésében – foglalja össze a Telex.

Szombaton a Washington Post arról írt, hogy az Orbán-kormány az orosz–ukrán háború kitörése óta is szoros kapcsolatot tart fenn Oroszországgal, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU-s tárgyalások szüneteit arra használja fel, hogy tájékoztassa orosz kollégáját, Szergej Lavrovot a legújabb fejleményekről. A lap szerint így az orosz vezetés lényegében évek óta minden EU-s ügyről azonnal információhoz jutott.

Szijjártó esztelen összeesküvés-elméletnek és álhírnek nevezte a cikket.

Hétfőn a kormánypárti sajtó arról írt, hogy Szijjártó Pétert lehallgathatták, erre reagálva Orbán Viktor a Facebookon azt írta: „A magyar külügyminiszter lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.”