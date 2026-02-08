Az Európai Unió után Ukrajna is szankcionál több orosz magánszemélyt és céget

Új szankciókat vezet be Ukrajna orosz vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben – írja az RBC. A cégek között van, amelyik az orosz rakéta- és dróngyártást segíti, vagy az orosz pénzügyi szektorban érdekelt.

A pénzügyi szektorra érvényes szankciók több kriptovaluta-tulajdonosra és a kriptovaluta-bányászatban érdekelt cégekre is vonatkoznak, például az A7-re.

A szankciókat azután jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök, hogy az orosz hadsereg több mint 400 drónnal és 40 különféle rakétával támadt ukrán területekre.

Az intézkedések egy részét beépíthetik az Európai Unió huszadik, Oroszországgal szembeni szankciós csomagjába is.