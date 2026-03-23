Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Már biztos, hogy elhalasztják Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök március végére tervezett pekingi csúcstalálkozóját. A háttérben folynak az egyeztetések az új időpontról, amit sajtóhírek szerint az eredetihez képest 5-6 héttel tolhatnak el. Bár a döntés hátterében az is szerepet játszhatott, hogy Kína Trump kérése ellenére egyelőre nem vesz részt a Hormuzi-szorost biztosító katonai koalícióban, valójában az amerikai elnököt most inkább az iráni háború fenyegető gazdasági következményeinek elhárítása köti le – erről ír laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Amerikai elnök legutóbb 2017-ben járt hivatalos látogatáson Pekingben: akkor Trump az első elnöki ciklusa elején utazott el a kínai elnökhöz.

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívása még él, de Donald Trump figyelme most az iráni háborúra irányul

„A találkozó a két nagyhatalom bilaterális kapcsolatában, illetve a teljes nemzetközi rendszer szempontjából is komoly jelentőségű esemény lenne. Bár a második Trump-kormány alatt tavaly októberben már volt egy személyes találkozó a két vezető között Dél-Koreában, és többször beszéltek telefonon, az amerikai elnök személyes látogatása Kínába más diplomáciai kategóriába sorolható” – mondta el a portál megkeresésére Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

A teljes cikkből kiderül, hogy az elhalasztott amerikai-kínai csúcsnak mik lennének a legfontosabb témái, és hogy Kínát hogyan érinti a Hormuzi-szoros blokádja. Milyen viszonyban áll a távol-keleti szuperhatalom az iráni vezetéssel? De arról is olvashatnak, hogy felbátorodhat-e Kína Tajvan körül az amerikaiak által indított beavatkozások hatására, illetve, hogy milyen módon segíthet Japán az Egyesült Államoknak a létfontosságú tengerszoros biztosításában.