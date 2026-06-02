Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Harcolnak a végsőkig is akár.

Elkerülhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal vívott háború folytatását kedden Mohammed Dzsafar Aszadi, az iráni fegyveres erők vezérkara, a Hatam al-Anbijá egyik vezetője.

„Az Egyesült Államok teljes megadást követel tőlünk, az iráni nép azonban sosem fog kapitulálni (...) Márpedig megadás nélkül a háború elkerülhetetlen; így hát várjuk a háborút és nem félünk ”

- szögezte le a parancsnokság ellenőrzésért felelős vezető-helyettes, akinek szavait az IRIB iráni állami műsorszóró tolmácsolta.

Elmondta, hogy bár a harcokat az ország védelmi kapacitása is megsínylette, a hadiipar nem állt le, és a termelést sikerült olyan helyekre menekíteni, amelyek „teljes mértékben rejtve vannak az ellenség előtt”.

Aszadi emellett azt vetette az Egyesült Államok és szövetségesei szemére, hogy az 1979-es iráni iszlám forradalom óta igyekszik meggyengíteni a síita államot, ám emlékeztetett arra, hogy ezek az erőfeszítések még a nyolc éven át tartó iráni-iraki háború alatt sem jártak sikerrel, annak ellenére sem, hogy a bagdadi vezetést abban az időben a Szovjetunió is támogatta.

Donald Trump amerikai elnök azon, április elején tett kijelentésére reagálva, amely szerint az amerikai erők „a kőkorszakba bombázzák vissza Iránt”, Aszadi leszögezte:

„azt üzenjük, hogy ha már nem maradna semmink, majd kövekkel harcolunk Amerika ellen”.

(MTI)

