Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

A halottak között 12 gyerek is van.

Legalább 2403 tüntetőt öltek meg Iránban, a kormányellenes tüntetések tavaly decemberi kirobbanása óta – közölte szerdán az egyik legnagyobb emigráns iráni szervezet, a Human Rights Activists News Agency (HRANA) a Telex cikke szerint. A megbízhatónak tartott szervezet adatai szerint emellett 147 kormányzathoz köthető ember halt meg, és 9 nem tüntető civil. A halottak között 12 gyerek is van. Más források ennél sokkal több halottról számoltak be.

A HRANA kedden még 1850 halottról számolt be. A szervezet közlése szerint csak az általa azonosított és ellenőrizhető halálesetről számol be, és valószínű, hogy az áldozatok valódi száma ennél sokkal magasabb Iránban, ahol az internet hat napja tartó megszüntetése miatt nehéz pontos információkhoz jutni – írta a CNN. Egy iráni tisztviselő kedden a Reutersnek azt mondta, hogy nagyjából kétezer ember halt meg.

Az irániak leginkább a Starlinken keresztül igyekeznek csatlakozni az internethez, hogy fotókat és videókat tegyenek közzé az iráni tüntetésekről – írta a Guardian. A lap cikke szerint nagyjából ötvenezer Starlink terminál van az országban, amiket az elmúlt két évben csempésztek be Iránban, amit legfeljebb pár százezer ember használ a 90 milliós országban. A szolgáltatást a Bloomberg és a New York Times cikke szerint kedd óta ingyen tudják használni az irániak.

Az iráni hatóságok szerdán várhatóan ki fognak végezni egy tüntetőt, akit egyik rokonai elmondása szerint előző hét csütörtökön tartóztattak le Teherán közelében – közölte az amerikai külügyminisztérium. Erfan Soltani rokona a BBC-nek elmondta, hogy az iráni bíróságok mindössze két nap alatt döntöttek a halálbüntetés kiszabásáról. Donald Trump amerikai elnök a CBS Newsnak adott interjújában arra figyelmeztette az iráni hatóságokat, hogy ne merjenek tüntetőket kivégezni, mert ebben az esetben „nagyon erős lépéseket” fognak tenni, de azt már nem részletezte, hogy azok mik lennének. Az amerikai külügyminisztérium adatai szerint az iráni hatóságok több mint tízezer embert tartóztattak le.

Donald Trump amerikai elnök többször is megfenyegette az iráni rezsimet, hogy ha megölik a súlyos gazdasági helyzetből kiindult tüntetéssorozaton tiltakozókat, akkor keményen oda fognak csapni, és az elnököt tájékoztatták az Irán elleni katonai csapások lehetőségeiről. Donald Trump kedden azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert „érkezik az amerikai segítség”, majd az amerikai külügyminisztérium felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el Iránt, pontokba szedték, mit kell tenni a túléléshez – olvasható a Telex cikkében.

Denisz Smihal több funkciót is betöltött már

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert, de kormánytag marad

Az ukrán parlament megszavazta kedden Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből – számoltak be ukrán hírügynökségek.

CPAC Hungary 2026

Nem csak a tavasz kezdődik majd – megint gyűlnek hazánkban a trumpisták

Idén március 21-én lesz a CPAC Hungary konferencia – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden közzétett Facebook-videójában.

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

A péntek hajnali orosz támadás óta nincs fűtés több mint ezer lakóházban Kijevben. Generátora szinte mindenkinek van, de egy-egy elemmel csak három-négy órát működnek a készülékek. Az ukrán miniszterelnök szerint leghamarabb csütörtökre állhat helyre a távfűtés és az áramellátás. Kárpátalján a heves havazás okozott áramszünetet, de a polgármesteri hivatal munkatársa lapunknak annyit mondott: minden működik, mert már hozzászoktak.

Kiengedték a venezuelai börtönökből az egyik magyar fogva tartottat

Kiengedték a venezuelai börtönből az egyik magyar fogva tartottat

Három magyar közül egyet szabadon bocsátottak.

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Veszélyes játékot űz az elnök.

„Őszinte köszönet és hála” Orbán Viktornak: újabb magyar menedékjogra derült fény

A volt lengyel igazságügyi miniszter és a felesége is Magyarországra menekült a lengyel igazságszolgáltatás elől.

Kuba

Véresen komolyan fogalmazott Kuba elnöke, aki Trumpnak reagált

Tovább fokozódik a karibi feszültség, éppen a kubai elnök küldött harcias üzenetet Trump elnöknek.

Ukrajna orosz olajfúró platformokat gyújtott fel a Kaszpi-tengeren

Ukrajna orosz olajfúró platformokat gyújtott fel a Kaszpi-tengeren

Az ukrán fegyveres erők három, az orosz Lukoilhoz – Oroszország egyik legnagyobb olajvállalatához – tartozó fúróplatformot támadtak meg a Kaszpi-tengeren – közölte az ukrán vezérkar vasárnap.

A kubai Varadero turistaparadicsoma

Megvan Trump következő célpontja – ultimátumot is intézett

Vasárnap az amerikai elnök azt sürgette, hogy Kuba kössön megállapodást az Egyesült Államokkal, mert különben a szigetország többé nem kap olajat és pénzt sem.

Kijev főpolgármestere drámai hangon szólt a lakosokhoz – ha tehetik távozzanak!

Kijev főpolgármestere drámai hangon szólt a lakosokhoz – ha tehetik távozzanak!

Vitalij Klicsko arra szólította fel az ukrán főváros lakóit, hogy amennyiben lehetséges, ideiglenesen hagyják el a várost, miután a pénteki orosz támadás következtében Kijev társasházainak mintegy fele fűtés nélkül maradt.

