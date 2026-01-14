Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

Legalább 2403 tüntetőt öltek meg Iránban, a kormányellenes tüntetések tavaly decemberi kirobbanása óta – közölte szerdán az egyik legnagyobb emigráns iráni szervezet, a Human Rights Activists News Agency (HRANA) a Telex cikke szerint. A megbízhatónak tartott szervezet adatai szerint emellett 147 kormányzathoz köthető ember halt meg, és 9 nem tüntető civil. A halottak között 12 gyerek is van. Más források ennél sokkal több halottról számoltak be.

A HRANA kedden még 1850 halottról számolt be. A szervezet közlése szerint csak az általa azonosított és ellenőrizhető halálesetről számol be, és valószínű, hogy az áldozatok valódi száma ennél sokkal magasabb Iránban, ahol az internet hat napja tartó megszüntetése miatt nehéz pontos információkhoz jutni – írta a CNN. Egy iráni tisztviselő kedden a Reutersnek azt mondta, hogy nagyjából kétezer ember halt meg.

Az irániak leginkább a Starlinken keresztül igyekeznek csatlakozni az internethez, hogy fotókat és videókat tegyenek közzé az iráni tüntetésekről – írta a Guardian. A lap cikke szerint nagyjából ötvenezer Starlink terminál van az országban, amiket az elmúlt két évben csempésztek be Iránban, amit legfeljebb pár százezer ember használ a 90 milliós országban. A szolgáltatást a Bloomberg és a New York Times cikke szerint kedd óta ingyen tudják használni az irániak.

Az iráni hatóságok szerdán várhatóan ki fognak végezni egy tüntetőt, akit egyik rokonai elmondása szerint előző hét csütörtökön tartóztattak le Teherán közelében – közölte az amerikai külügyminisztérium. Erfan Soltani rokona a BBC-nek elmondta, hogy az iráni bíróságok mindössze két nap alatt döntöttek a halálbüntetés kiszabásáról. Donald Trump amerikai elnök a CBS Newsnak adott interjújában arra figyelmeztette az iráni hatóságokat, hogy ne merjenek tüntetőket kivégezni, mert ebben az esetben „nagyon erős lépéseket” fognak tenni, de azt már nem részletezte, hogy azok mik lennének. Az amerikai külügyminisztérium adatai szerint az iráni hatóságok több mint tízezer embert tartóztattak le.

Donald Trump amerikai elnök többször is megfenyegette az iráni rezsimet, hogy ha megölik a súlyos gazdasági helyzetből kiindult tüntetéssorozaton tiltakozókat, akkor keményen oda fognak csapni, és az elnököt tájékoztatták az Irán elleni katonai csapások lehetőségeiről. Donald Trump kedden azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert „érkezik az amerikai segítség”, majd az amerikai külügyminisztérium felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el Iránt, pontokba szedték, mit kell tenni a túléléshez – olvasható a Telex cikkében.