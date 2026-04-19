Az iráni parlament elnöke is hűti a kedélyeket: sok még a vitás kérdés

Ebből egy darabig még nem lesz béke?

Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy

„néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől”.

Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.

„Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz.”

Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.

(MTI)

Tényleg otthagyja Trump a NATO-t?

Trump újra lecsaphat Iránra

Kis-Benedek József: nem csodálkoznék, ha Szijjártó Péter örökre eltűnne a politikából

Száz százalék, hogy alapvető, pozitív fordulat fog bekövetkezni a magyar-uniós viszonyban – jelentette ki Kis-Benedek József lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel visszatérhetünk Európába, „ahol a helyünk van”, a nézetkülönbségeket Brüsszellel a migráció vagy az Ukrajna-politika területén pedig kompromisszumokkal fel lehet oldani. Úgy véli, hogy a Tisza-kormány miniszterjelöltjei kompetensek, és visszaszerzik az uniós pénz egy részét. 

Tankerhajót érhetett lövés a Hormuzi-szorosban

Nem történt sérülés.

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Trump megüzente: véget vet a tűzszünetnek, ha nem állapodnak meg Iránnal

Védelmi erőket küldenének Macronék a Perzsa-öbölbe

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Újabb offenzívát indíthat Oroszország Ukrajnában

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

 „Pusztító csapást” helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben az iráni Forradalmi Gárda az iráni hadsereg napja alkalmából pénteken, amennyiben azok katonai erővel lépnek fel.

