Az izraeli katonák már Libanonban vannak

Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban mélyebbre vezényel csapatokat „további biztonsági rétegként” a Hezbollah síita szervezet támadásai közepette – közölte a katonai szóvivő kedden.

Az izraeli csapatok „a megerősített előretolt védelmi vonal részeként” Dél-Libanon belsejében foglaltak el állásokat, túl azon az öt őrhelyen, melyeket Izrael fennhatósága alatt tartott a Libanonnal megkötött tűzszünet óta.

A katonaság közlése szerint ezzel „további biztonsági réteget hoz létre Észak-Izrael lakosai számára”. „A hadsereg célzott csapásokat hajt végre a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen annak érdekében, hogy felszámolja a fenyegetéseket és megakadályozza beszivárgási kísérleteket izraeli területre” - tették hozzá. A hadsereg folytatni akarja a dél-libanoni falvak első és második sorának kiürítését, miután hétfőn a katonai szóvivő arra szólította fel az ott élőket, hogy a várható harcok miatt távozzanak észak felé.

A hadsereg azt is közölte, hogy egy esetleges szárazföldi művelet lehetőségére készülnek Libanonban, bár jelenleg az elsődleges cél, hogy az Irán elleni háborúra összpontosítsanak. A libanoni síita Hezbollah hétfőn hajnalban rakétákat és drónokat indított Észak-Izrael ellen, válaszul arra, hogy Izrael megölte Irán legfelsőbb vezetőjét. A szervezet az éjszaka folyamán és kedd reggel is további rakétákat és drónokat indított Izrael ellen.

(MTI)