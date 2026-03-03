2p
Izraeli-iráni konfliktus

Az izraeli katonák már Libanonban vannak

További biztonsági réteget hoznak létre.

Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban mélyebbre vezényel csapatokat „további biztonsági rétegként” a Hezbollah síita szervezet támadásai közepette – közölte a katonai szóvivő kedden.

Az izraeli csapatok a megerősített előretolt védelmi vonal részeként” Dél-Libanon belsejében foglaltak el állásokat, túl azon az öt őrhelyen, melyeket Izrael fennhatósága alatt tartott a Libanonnal megkötött tűzszünet óta.

A katonaság közlése szerint ezzel „további biztonsági réteget hoz létre Észak-Izrael lakosai számára”. „A hadsereg célzott csapásokat hajt végre a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen annak érdekében, hogy felszámolja a fenyegetéseket és megakadályozza beszivárgási kísérleteket izraeli területre - tették hozzá. A hadsereg folytatni akarja a dél-libanoni falvak első és második sorának kiürítését, miután hétfőn a katonai szóvivő arra szólította fel az ott élőket, hogy a várható harcok miatt távozzanak észak felé.

A hadsereg azt is közölte, hogy egy esetleges szárazföldi művelet lehetőségére készülnek Libanonban, bár jelenleg az elsődleges cél, hogy az Irán elleni háborúra összpontosítsanak. A libanoni síita Hezbollah hétfőn hajnalban rakétákat és drónokat indított Észak-Izrael ellen, válaszul arra, hogy Izrael megölte Irán legfelsőbb vezetőjét. A szervezet az éjszaka folyamán és kedd reggel is további rakétákat és drónokat indított Izrael ellen.

(MTI)

Zelenszkij kérdése: Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?

Zelenszkij kérdése: Hogyan láthatná Orbán Viktor a föld alatt, hogy mi történik a csővel?

Az ukrán elnök szerint nem lehet műholdról felfedezni a Barátság kőolajvezeték irányítóközpontját.

Trump szerint a nagy támadáshullám még csak most jön – háborús összefoglaló

Trump szerint a nagy támadáshullám még csak most jön – háborús összefoglaló

Ez történt az amerikai-izraeli-iráni háborúban.

Nagyhatalmú vezető üzent Trumpnak: a világ nem térhet vissza a „dzsungel törvényéhez”

Nagyhatalmú vezető üzent Trumpnak: a világ nem térhet vissza a dzsungel törvényéhez

A nagyhatalmak nem támadhatnak meg más országokat pusztán amiatt, hogy fölényben vannak katonailag, és a világ nem térhet vissza a „dzsungel törvényéhez” – jelentette ki hétfőn Vang Ji kínai külügyminiszter az Irán elleni amerikai-izraeli támadásra utalva.

Már több mint 170 áldozata van egy iráni iskolát ért légicsapásnak – az ENSZ is tiltakozik

Már több mint 170 áldozata van az iráni általános iskolát ért légicsapásnak – az ENSZ is tiltakozik

Az áldozatok többsége valószínűleg gyerek. A New York Times valósnak találta a helyszíni felvételeket. Egyelőre nem tudni, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok követte el a támadást.       

Putyin szóvivője világossá tette, hogy nem fognak segítségére sietni Iránnak

Putyin szóvivője világossá tette, hogy nem fognak Irán segítségére sietni

Szerinte a BRICS-együttműködés nem ír elő kölcsönös segítségnyújtást fegyveres agresszió esetén.  

Szikrázik a feszültség a magyar és az ukrán kormány között, Szijjártó Péter megint bekérette a nagykövetet

Szikrázik a feszültség Kijev és Budapest között, Szijjártó Péter megint bekérette a nagykövetet

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten.

Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor szerint itt a bizonyíték arra, hogy kutya baja a Barátság kőolajvezetéknek

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs – közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn.

Saját szövetségesébe szállt bele Donald Trump

Saját szövetségesébe szállt bele Donald Trump

Az amerikai elnök egy interjúban azt mondta, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Mi lesz így a békével? Zelenszkij nem sok jóra számít

Mi lesz így a békével? Zelenszkij nem sok jóra számít

Újabb csapás az orosz-ukrán béketárgyalásokra nézvést is a hétvégi véres helyzet.

Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Fonros ponton kezdhet visszarendeződni izrael a hétvégén, Irán ellen indított támadást követően, pedig a helyzet inkább csak romlott.

