Orosz katonai parancsnokok hétfőn azt közölték Vlagyimir Putyin elnökkel, hogy elfoglalták a frontvonalon fekvő ukrán Pokrovszk és Vovcsanszk városait, és más térségekben is előrenyomulnak. Putyin szerint ezek olyan orosz katonai sikerek, amelyek további területi nyereségeket tesznek lehetővé – számol be róla a Reuters.

Ukrán tisztviselők ugyanakkor nem ismerték el, hogy bármelyik település orosz kézre került volna.

A bejelentés arra az időszakra esett, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalásokat folytatott Párizsban. Eözben ma az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff egy delagáció élén Moszkvába indul, hogy tárgyaljon az oroszokkal az Egyesült Államok által támogatott béketervvel kapcsolatban, amely a több mint három és fél éve tartó háború rendezését célozza.

Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke vasárnap egy azonosítatlan katonai parancsnoki állomáson tett Putyinnak szóló beszámolójában közölte, hogy az orosz csapatok elfoglalták Pokrovszkot, amely oroszul Krasznoarmeyszk néven ismert. A logisztikai csomópont kulcsfontosságú orosz célpont Oroszország lassú, nyugat felé tartó előrenyomulásában a kelet-ukrajnai Donyeck területén, és Moszkva erői már hónapok óta támadják.

„Ez egy fontos irány. Mindannyian pontosan értjük, mennyire fontos” – idézték Putyint az orosz hírügynökségek. „Ez biztosítja majd a további megoldásokat azokra a feladatokra, amelyeket eredetileg kitűztünk a különleges katonai művelet kezdetén” -

tette hozzá.

Putyint azt is mondta, az egyik előttük álló feladat egy „biztonsági övezet” létrehozása az orosz határ mentén, hogy megvédjék a településeket az ukrán támadásoktól.

Geraszimov közölte Putyinnal, hogy az orosz erők eltökéltek abban, hogy folytatják a teljes Donyec-medence — Donyeck és Luhanszk régió — elfoglalását.