Az oroszok félnek az amerikaiak előtt tárgyalni? Újabb fordulat Törökországban

Közben a Meduza, emigrációban működő orosz hírportál olyan értesüléseket tett közzé, amelyek szerint az orosz állami felügyelet alatt álló médiában egy központilag kiküldött emlékeztetőben arra utasították a szerkesztőségeket, hogy ne keltsenek várakozásokat egy esetleges áttörés irányában. E helyett arra készítsék fel közönségüket, hogy patthelyzet fog kialakulni. Az emlékeztető arra is felhívja a figyelmet, hogy a hangsúly a tudósításokban azon legyen, hogy Ukrajna rosszabb helyzetben van a tárgyalásokon, mint 2022-ben, az újabb európai szankciók pedig nem fognak ártani Oroszország gazdasági fejlődésének.

Miután kiderült, hogy az orosz fél egy alsó szintű delegációval képviselteti magát, az ukrán elnök is elhagyta Törökországot, és Albániába, az uniós vezetők csúcstalálkozójára utazott (ahol egyébként a magyar miniszterelnök is jelen lesz).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!