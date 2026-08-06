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Az oroszok szintet léptek: robbanóanyag a lipcsei reptéren

mfor.hu

Tényleg a polgári repülést támadnák az oroszok?

A lipcsei repülőtéren kedden késő este talált drón robbanószerkezettel volt felszerelve – közölték szerdán a német nyomozóhatóságok.

A lipcse-hallei repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen szállítanak árut Ukrajnába. A drónt a repülőtér egyik alkalmazottja fedezte fel, majd a rendőrség aknamentesítő robottal távolította el belőle a gyújtószerkezetet – írták a nyomozók közleményükben.

Szászország tartományi bűnügyi hivatala lehetséges terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot az ügyben.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter a lipcsei repülőtéren adott szerda esti nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a történtek „egy újfajta veszélyt” jelentenek. Kijelentette, hogy véleménye szerint „egy hibrid támadási esettel” van dolguk. Mint mondta, drónészlelésekben nincs újdonság, de az, hogy egy robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a repülőtér területén,

„minőségében új fenyegetést” jelent.

Hozzátette, hogy a jövőben sem zárhatnak ki ilyen hibrid fenyegetési kísérleteket.

Biztonsági források a dpa német hírügynökségnek elmondták, hogy a drónt egy ukrán Antonov AN-124 Condor teherszállító repülőgép mellett vették észre. Az eszközt biztosították, és a rendőrség röntgenkészülékkel megvizsgálta. A rendőrség közlése szerint a „biztonsági incidens” miatt több járatot, köztük egy utasszállító repülőgépet is eltereltek a lipcsei repülőtérről.

A drezdai főügyészség és a tartományi bűnügyi hivatal keretében működő Rendőrségi Terrorizmus- és Szélsőségességellenes Központ vette át a nyomozást. A hatóságok kijelentették, hogy nem zárhatják ki a politikai indítékot, rámutatva, hogy a repülőterek Németország kritikus infrastruktúrájának részét képezik, de az Ukrajnával való esetleges összefüggésről nem tettek további nyilatkozatot.

Eközben egy másik azonosítatlan repülő tárgy is riadalmat keltett Lipcse térségében. A nyomozók szerint ez a tárgy valószínűleg egy teherszállító repülőgéppel ütközött össze, miután a legénység megszakította a leszállást és újra megközelítette a repülőteret, mert a lipcsei kifutópályát a korábbi incidens miatt lezárták. A repülőgépet átirányították, és biztonságosan leszállt Hannoverben, ahol a szakértők kisebb sérüléseket állapítottak meg.

A nyomozók figyelmeztettek, hogy az éjszaka folyamán történt események nagy része továbbra is tisztázatlan. A hatóságok még nem állapították meg, hogy az égbolton először észlelt tárgy valóban az a robbanóanyaggal megrakott drón volt-e, amelyet később a kifutópályán, az ukrán szállítórepülőgép közelében találtak meg.

(MTI)

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