Külpolitika Béketanács Donald Trump Orbán Viktor

Az Országgyűlés jóváhagyása nélkül vesz részt Orbán Viktor a Béketanácsban

mfor.hu

Jogilag jóvá kellett volna hagynia a parlamentnek a Béketanácshoz való csatlakozást, de ez még nem történt meg, miközben Orbán Viktor Washingtonba tart. 

A Béketanács csütörtöki alakuló ülésén a magyar kormányfő jogilag ott sem lehetne az alakuló ülésen tagként – pláne nem alapítóként –, és főleg nem tehetne Magyarországra nézve kötelező vállalást – írja a hvg.hu.

Trump fizetős politikai klubját ugyan a világ nagy része nem veszi komolyan, de ettől még a csatlakozásnak vannak jogi feltételei, amit viszont Magyarország egyelőre nem teljesített. 

A Béketanács sajátos szervezet, léte és működési modellje sok kérdést vet fel, de az biztos, hogy abban a tagság nemzetközi szerződéses kötelezettséggel jár, így a magyar Országgyűlés jóváhagyása, a kapcsolódó törvény elfogadása, az Alapokmány ratifikálása megkerülhetetlen – mondta a lapnak Hoffmann Tamás nemzetközi jogász.

Hozzátette: ebben a szervezetben a magyar jog alapján Orbán addig nem képviselhetné Magyarországot tagként, amíg az Országgyűlés ezt jóvá nem hagyja.

Aláírták a Béketanács alapító okiratát
Fotó: kormany.hu

Vannak országok, amelyek egyelőre megfigyelőként vesznek részt, de hazánk nem, sőt alapítóként jelenik meg, ami szerinte értelmezhetetlen a ratifikálás nélkül.

Hoffmann Tamás kitért arra is: az elvi jogi aggályokon túlmutató kérdés, hogy az alakuló ülésen vállal-e a miniszterelnök valamilyen pénzügyi vagy politikai kötelezettséget úgy, hogy Magyarország nem tagja a szervezetnek, mert ez egyértelműen jogsértő lenne. Emlékeztetett: az ilyen szervezetek éves költségvetését is például a tagok adják össze.

A Béketanács alakuló ülését tehát megtartják ugyan csütörtökön, de az Országgyűlés jóváhagyására még várni kell. Nem a politikai szándékon, vagy elkötelezettségen múlik, mert a szükséges kormánypárti többség garantált. Csakhogy a ratifikálás aligha történik meg március első felénél előbb, lévén a tavaszi ülésszak is csak jövő héten kezdődik.

Orbánék ezt az átmeneti időszakot megpróbálhatják biankó felhatalmazással áthidalni, ám ez jogilag megkérdőjelezhető. A Béketanács Alapokmánya szerint „azok az államok, amelyek az Alapokmányt belső eljárással kötelesek ratifikálni, elfogadni vagy jóváhagyni, vállalják, hogy annak rendelkezéseit ideiglenesen alkalmazzák.”

 

Egyszerre döntött Szlovákia és Magyarország

Szlovákia is épp akkor állította le az Ukrajna felé irányuló dízelt, amikor Magyarország. 

Bejelentést tett Orbán Viktor

Leállítja Magyarország a dízel szállítását Ukrajnába.

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az EU Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos keleti régióinak nyújtott támogatás fokozása érdekében.

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is hozathasson orosz kőoaljat, ha a Barátság kőolajvezetéket elzárnák. 

Kellemetlen kérdést kapott Rubio, mégis csak egy évre kapott mentességet Orbán Viktor?

Az energiaszankciók kérdése Marco Rubio és Orbán Viktor budapesti hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került – az amerikai külügyminiszter nem adott egyértelmű választ.

Trump aggódhat az idei választás miatt – Klasszis Podcast Yaro Patrice-szal

Úgy tűnik, a Trump-kormányzat beáll Orbán Viktorék mögé az áprilisi választásokra készülve, de a Fehér Házban félhetnek az őszi félidős választásoktól is. De mi lesz, ha „béna kacsa” lesz Trumpból, és kitölti-e négyéves ciklusát az amerikai elnök? Yaro Patrice külpolitikai szakértőt kérdeztük.

Ukrajna üzent: egynapos tűzszünet nem elég

Kijev minimum 60 napos fegyverszünetet kér

Nem mindenki fog örülni: Trump kemény üzenetet küldött

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki Donald Trump kedden.

Még soha nem látott károkat okoztak az oroszok Ukrajnában

Kombinált csapást hajtottak végre.

Megakadhat az orosz olaj útja, a Kreml Ukrajnára mutogat

Magyarország is célkeresztbe került.

