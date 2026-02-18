Az Országgyűlés jóváhagyása nélkül vesz részt Orbán Viktor a Béketanácsban

A Béketanács csütörtöki alakuló ülésén a magyar kormányfő jogilag ott sem lehetne az alakuló ülésen tagként – pláne nem alapítóként –, és főleg nem tehetne Magyarországra nézve kötelező vállalást – írja a hvg.hu.

Trump fizetős politikai klubját ugyan a világ nagy része nem veszi komolyan, de ettől még a csatlakozásnak vannak jogi feltételei, amit viszont Magyarország egyelőre nem teljesített.

A Béketanács sajátos szervezet, léte és működési modellje sok kérdést vet fel, de az biztos, hogy abban a tagság nemzetközi szerződéses kötelezettséggel jár, így a magyar Országgyűlés jóváhagyása, a kapcsolódó törvény elfogadása, az Alapokmány ratifikálása megkerülhetetlen – mondta a lapnak Hoffmann Tamás nemzetközi jogász.

Hozzátette: ebben a szervezetben a magyar jog alapján Orbán addig nem képviselhetné Magyarországot tagként, amíg az Országgyűlés ezt jóvá nem hagyja.

Aláírták a Béketanács alapító okiratát

Fotó: kormany.hu

Vannak országok, amelyek egyelőre megfigyelőként vesznek részt, de hazánk nem, sőt alapítóként jelenik meg, ami szerinte értelmezhetetlen a ratifikálás nélkül.

Hoffmann Tamás kitért arra is: az elvi jogi aggályokon túlmutató kérdés, hogy az alakuló ülésen vállal-e a miniszterelnök valamilyen pénzügyi vagy politikai kötelezettséget úgy, hogy Magyarország nem tagja a szervezetnek, mert ez egyértelműen jogsértő lenne. Emlékeztetett: az ilyen szervezetek éves költségvetését is például a tagok adják össze.

A Béketanács alakuló ülését tehát megtartják ugyan csütörtökön, de az Országgyűlés jóváhagyására még várni kell. Nem a politikai szándékon, vagy elkötelezettségen múlik, mert a szükséges kormánypárti többség garantált. Csakhogy a ratifikálás aligha történik meg március első felénél előbb, lévén a tavaszi ülésszak is csak jövő héten kezdődik.

Orbánék ezt az átmeneti időszakot megpróbálhatják biankó felhatalmazással áthidalni, ám ez jogilag megkérdőjelezhető. A Béketanács Alapokmánya szerint „azok az államok, amelyek az Alapokmányt belső eljárással kötelesek ratifikálni, elfogadni vagy jóváhagyni, vállalják, hogy annak rendelkezéseit ideiglenesen alkalmazzák.”