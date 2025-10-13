Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Az összes élő izraeli túszt elengedte a Hamász

mfor.hu

Eközben az izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok egy részét is készítik elő a szabadon bocsátásra.

Az izraeli média jelentése szerint, amit azóta az izraeli hadsereg is megerősített, túszok újabb csoportját, 13 embert adott át a Hamász a Vöröskeresztnek Gáza déli részén, akik már úton is vannak Izrael felé, adta hírül a BBC. Az iszlamista szervezet korábban már elengedett hét túszt, aki már vissza is tértek Izraelbe.

A Hamász közlése szerint ezzel az összes élő túszt elengedték. A halott túszok földi maradványait később fogják átadni.

Így fogadták a túszokat Izraelben
Így fogadták a túszokat Izraelben
Fotó: Facebook/IDF

Cserében az izraeli börtönökben megkezdték az előkészületeket palesztin rabok szabadon bocsátására. Összesen 250 palesztin, életfogytiglani büntetést töltő elítéltet, valamint 1700, Gázában őrizetbe vett palesztint – köztük 22 gyereket – engednek el várhatóan a következő órákban.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

Az iszlamisták átadták az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson

Donald Trump hívta meg Orbán Viktort.

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

Ukrajna után Moldova lehet a következő?

A Kreml szóvivője szerint Moldova súlyos hibát követ el, amivel könnyen Ukrajna sorsára juthat.

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

Mivel a Tomahawk rakéta akár „piszkos bombát” is hordozhatna, az oroszok hajlanak arra, hogy nukleáris fenyegetésként értékeljék a bevetését.

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel, még 2002-ben.

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Elosztották a minisztériumokat.

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Gázai övezet: elindulhatott a Trump-terv

Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

María Corina Machado

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168