Az összes élő izraeli túszt elengedte a Hamász

Az izraeli média jelentése szerint, amit azóta az izraeli hadsereg is megerősített, túszok újabb csoportját, 13 embert adott át a Hamász a Vöröskeresztnek Gáza déli részén, akik már úton is vannak Izrael felé, adta hírül a BBC. Az iszlamista szervezet korábban már elengedett hét túszt, aki már vissza is tértek Izraelbe.
A Hamász közlése szerint ezzel az összes élő túszt elengedték. A halott túszok földi maradványait később fogják átadni.
Cserében az izraeli börtönökben megkezdték az előkészületeket palesztin rabok szabadon bocsátására. Összesen 250 palesztin, életfogytiglani büntetést töltő elítéltet, valamint 1700, Gázában őrizetbe vett palesztint – köztük 22 gyereket – engednek el várhatóan a következő órákban.