Az összes élő izraeli túszt elengedte a Hamász

Az izraeli média jelentése szerint, amit azóta az izraeli hadsereg is megerősített, túszok újabb csoportját, 13 embert adott át a Hamász a Vöröskeresztnek Gáza déli részén, akik már úton is vannak Izrael felé, adta hírül a BBC. Az iszlamista szervezet korábban már elengedett hét túszt, aki már vissza is tértek Izraelbe.

A Hamász közlése szerint ezzel az összes élő túszt elengedték. A halott túszok földi maradványait később fogják átadni.

Így fogadták a túszokat Izraelben

Fotó: Facebook/IDF

Cserében az izraeli börtönökben megkezdték az előkészületeket palesztin rabok szabadon bocsátására. Összesen 250 palesztin, életfogytiglani büntetést töltő elítéltet, valamint 1700, Gázában őrizetbe vett palesztint – köztük 22 gyereket – engednek el várhatóan a következő órákban.