Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Donald Trump Izraeli-palesztin konfliktus

Az összes túszt hajlandó elengedni a Hamász

mfor.hu

A palesztin Hamász elfogadta az amerikai elnök a hét elején nyilvánosságra hozott béketervének egy részét.

Donald Trump közösségi oldalán azt közölte, hogy megítélése szerint a Hamász készen áll a tartós békére. Egyúttal arra szólította fel Izraelt, hogy „állítsa le Gáza bombázását,” adta hírül a BBC. Korábban az amerikai elnök vasárnapig adott határidőt a Hamásznak a terv elfogadására, ellenkező esetben „pokol” vár rá.

A szélsőséges iszlamista szervezet szombati közleményében elfogadta Trump béketervének több kritikus elemét.

Eszerint hajlandó szabadon engedni az összes, még fogságában lévő izraeli túszt, valamint hajlandó átengedni a Gázai övezet irányítását egy független, palesztin (technokratákból álló) testületnek.

Több pontot illetően ugyanakkor – például lefegyverzés, az övezet jövőbeni irányításában játszott szerep – további tárgyalásokat tart szükségesnek.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő irodája azt közölte, hogy a Hamász válaszát figyelembe véve azonnal megkezdik az előkészületeket Trump terve első fázisának megvalósítására, ami a túszok szabadon bocsátását illeti.

A brit adó értékelése szerint a Hamász bejelentése jelentős fejlemény, ugyanakkor sok részletet még ki kell dolgozni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

drónok

Éleslövészeket is riadóztattak a prágai repülőtér védelmére drónészlelés miatt

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva – közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

Trump vérfagyasztó üzenetet küldött: a Hamász napjai meg vannak számlálva?

Trump vérfagyasztó üzenetet küldött: a Hamász napjai meg vannak számlálva?

Kikövetelné a békét.

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Eerik-Niiles Kross észt parlamenti képviselő és volt hírszerzési vezető Nobel-békedíjra jelölte az Ukrainszka Pravdát.

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Vizsgálódnak a belgák.

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Az orosz titkosszolgálat beszervezett egy lengyelországban élő ukrán állampolgárt, ő áshatta el a robbanóanyagot. Az autópálya mellett is hagyott két dobozt, ezeket egyelőre nem találják.

Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

A koppenhágai találkozón arról beszélt az ukrán elnök: Orbán azért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását, mert kampányol.

Putyin megfenyegette Európát

Putyin megfenyegette Európát

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Mérsékelné a retirokát a horvát kormányfő.

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168