Az összes túszt hajlandó elengedni a Hamász

Donald Trump közösségi oldalán azt közölte, hogy megítélése szerint a Hamász készen áll a tartós békére. Egyúttal arra szólította fel Izraelt, hogy „állítsa le Gáza bombázását,” adta hírül a BBC. Korábban az amerikai elnök vasárnapig adott határidőt a Hamásznak a terv elfogadására, ellenkező esetben „pokol” vár rá.

A szélsőséges iszlamista szervezet szombati közleményében elfogadta Trump béketervének több kritikus elemét.

Eszerint hajlandó szabadon engedni az összes, még fogságában lévő izraeli túszt, valamint hajlandó átengedni a Gázai övezet irányítását egy független, palesztin (technokratákból álló) testületnek.

Több pontot illetően ugyanakkor – például lefegyverzés, az övezet jövőbeni irányításában játszott szerep – további tárgyalásokat tart szükségesnek.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő irodája azt közölte, hogy a Hamász válaszát figyelembe véve azonnal megkezdik az előkészületeket Trump terve első fázisának megvalósítására, ami a túszok szabadon bocsátását illeti.

A brit adó értékelése szerint a Hamász bejelentése jelentős fejlemény, ugyanakkor sok részletet még ki kell dolgozni.