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Külpolitika Románia

Az RMDSZ elnöke már összezáratná a román koalíciós pártok vezetőit – tovább zajlik a dráma a román kormányalakítás körül

mfor.hu

Egyelőre nincs megoldás.

Újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban kedden, miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását.

Nicusor Dan államfő politikai súlyuk sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a kormányválság lehetséges megoldásáról.

Közösségi oldalán az elnök azt írta: azt kéri a pártoktól, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, az észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást a parlamenti többség kialakításáról.

„Ne azt magyarázzák, hogy miért nem tudnak többséget létrehozni”

- tette hozzá. Dan szerint Romániának kormányra van szüksége, de a Nyugat-barát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) jelezte az államfőnek, hogy kész magára vállalni a kormányzás felelősségét, ha kisebbségi kormánya megkapja a parlament felhatalmazását. Sorin Grindeanu PSD-elnök kizárta annak lehetőségét, hogy közösen alakítson kormányt azzal a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), amellyel május elején a PSD összefogott, hogy megbuktassa az Ilie Bolojan nemzeti liberális (PNL) miniszterelnök vezette kormányt, amelyben addig a PSD is részt vett.

George Simion AUR-elnök az államfővel folytatott egyeztetés után úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi gazdasági, társadalmi és politikai válságért Nicusor Dan államfőt és Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt terheli a felelősség, ezért az AUR az államfő felfüggesztését és visszahívását sürgeti, és az előrehozott választásokat tartja a legjobb megoldásnak. Az AUR szerint a korábbi meghiúsult kormányalakítási kísérletek bebizonyították, hogy „az AUR nélkül nem megy”, ezért készen áll a „nemzeti megbékélés” jegyében közös válságkezelő kormányt alakítani a többi parlamenti párttal, amennyiben felhagynak azzal a kiközösítő megbélyegzéssel, miszerint az AUR szélsőséges párt.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint a megoldás egy jobb- vagy egy baloldali kisebbségi kormány lenne. Amennyiben a PSD nem hajlandó támogatni a jelenlegi ügyvivő kormányban részt vevő pártok – a PNL, a centrista-liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – által alakítandó kisebbségi kormány beiktatását, akkor a PNL hajlandó egy PSD-kormány beiktatásához szükséges parlamenti támogatást is biztosítani, ennek azonban egy év végéig szóló politikai paktum megkötése lenne az előfeltétele.

Ilie Bolojan PNL-elnök szerint az aláírók vállalnák, hogy folytatják a költségvetési hiány lefaragását, életbe léptetik az uniós helyreállítási alap lehívásához szükséges reformokat és „realista” költségvetési tervezetet dolgoznak ki 2027-re. Korábban a PNL elzárkózott attól, hogy bizalmat szavazzon egy olyan kormánynak, amelyben a PSD is részt vesz, miután a szociáldemokraták felrúgták az egy éve beiktatott négypárti Bolojan-kormány működését megalapozó koalíciós megállapodást.

Kelemen Hunor azt javasolta az államfőnek, hogy fordítsa meg a sorrendet és ne adjon kormányalakítási megbízást egy következő miniszterelnök-jelöltnek, amíg a Nyugat-barát pártok között nem születik megállapodás arról a parlamenti többségről, amely a kormányt adná.

Az RMDSZ elnöke szerint „össze kéne zárni” a korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetőit, azzal a kikötéssel, hogy – a pápaválasztás mintájára – csak akkor távozhatnak, ha „fehér füst száll fel a teremből”, vagyis megoldást találnak egy kormánytöbbségre.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
Fotó: MTI / Kiss Gábor

A keddi konzultációsorozat végén Nicusor Dan közösségi oldalán tette közzé következtetéseit. Az államfő szerint egy politikusokból álló kisebbségi kormány körvonalazódik, amely egy előzetes parlamenti megállapodáson alapul. Az elnök felhívást intézett a parlamenti pártokhoz, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy megállapodás aláírása érdekében, majd tegyenek javaslatot egy többségi támogatással rendelkező kisebbségi kormány megalakítására.

Az X-en közzétett bejegyzésében az elnök rámutatott: a tárgyalásokat gyors ütemben kell lefolytatni, mivel égető szükség van egy teljes jogkörrel rendelkező kormány beiktatására.

Ha a törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

(MTI)

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