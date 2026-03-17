Az új ajatollah keményen válaszolt Amerika közvetítőinek

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó tisztviselő szerint Khamenei álláspontja az Egyesült Államokkal és Izraellel szembeni megtorlásról „nagyon kemény és határozott” volt első külpolitikai egyeztetésén, ugyanakkor nem részletezte, hogy a vezető személyesen részt vett-e az ülésen.

Amíg térdre nem kényszerítik

A névtelenséget kérő tisztviselő szerint a legfelsőbb vezető úgy fogalmazott, hogy „nem jött el a béke ideje addig, amíg az Egyesült Államokat és Izraelt térdre nem kényszerítik, el nem ismerik a vereséget, és kártérítést nem fizetnek”.

Három forrás március 14-én a Reutersnek azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció elutasította közel-keleti szövetségesei azon törekvéseit, amelyek diplomáciai tárgyalások megkezdésére irányultak az iráni háború lezárása érdekében.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja már a harmadik hetében jár, legalább kétezer halálos áldozattal, és egyelőre nem látszik a vége. A Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt zárva maradt, miközben az Egyesült Államok szövetségesei elutasították Donald Trump amerikai elnök kérését a kulcsfontosságú tengeri útvonal újranyitására, ami az energiaárak emelkedéséhez és az inflációs félelmek erősödéséhez vezetett.