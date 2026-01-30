2p
Külpolitika Kriptodevizak - bitcoin és társai

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

mfor.hu

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

Az Európai Bizottság úgy találta, hogy a módosítás, ami miatt „egyes kriptoeszköz-szolgáltatók kénytelenek voltak felfüggeszteni, illetve megszüntetni bizonyos szolgáltatásokat”, károsította az ügyfeleket, és jogbizonytalanságot teremtett – írja a HVG.

A kormány tavaly ősszel iparági egyeztetés nélkül, egy pillanat alatt nyomta át a módosítást, ami után sorra mondták vissza hazai kriptós szolgáltatásaikat az ezzel foglalkozó pénzintézetek, miután teljesíthetetlennek ítélték a módosítással támasztott feltételeket, és miután bűnelkövetővé váltak nemcsak a jogosulatlan szolgáltatók, de az ügyfeleik is.

A 2025. évi magyar törvénymódosítás olyan új engedélyezési rendszert vezet be a „kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatásokra”, amely büntetőjogi felelősségrevonást is eredményezhet, és nincs összhangban a Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) rendelettel – tárta fel a bizottság.

Nem tetsző változtatás
Fotó: DepositPhotos.com

A Bizottság két hónapot adott a magyar kormánynak, hogy válaszoljon a levélre, és eloszlassa az aggályokat. Ha nem kapnak kielégítő választ, indoklással ellátott véleményt adnak ki.

