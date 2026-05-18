Az ukrán külügyminiszter reagált Orbán Anita bejelentésére

Készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hétvégén „konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével, amelynek során megállapodtak abban, hogy még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy „gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan”.

Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány „elvi és gyors reagálását” a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban.

„Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között” – fogalmazott Szibiha.

Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy „gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, amelyek mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolataink számára hasznosak lesznek”.

Andrij Szibiha közlése szerint a telefonbeszélgetés során felvetette, hogyan lehet mihamarabb Ukrajna az Európai Unió tagja, és megerősítette, hogy országa készen áll a tárgyalási klaszterek mielőbbi megnyitására.

(MTI)

