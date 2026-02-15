Az ukránok jól odapörköltek az orosz olajkikötőnek

Két ember megsérült, amikor egy olajtároló tartály, raktár és terminál is megrongálódott Volna faluban, a fekete-tengeri Taman kikötőjének helyszínén – közölte Veniamin Kondratyev egy Telegram-bejegyzésben, amiről a Reuters is beszámolt. Iparági források szerint tavaly mintegy 4,16 millió tonna olajterméket szállítottak Tamanon keresztül. Volna a Krím félszigetéhez tartozó Kercs-félszigettől keletre található, mintegy 325 kilométerre az ukrán ellenőrzés alatt álló Nikopol közelében lévő területtől – teszi hozzá a Kyiv Independent.

A Szocsi üdülővárosban és az Anapa tengerparti városához közeli Jurovka faluban végrehajtott külön csapások kevésbé jelentős károkat okoztak – tette hozzá .Kondratyev

Ukrajna az elmúlt napokban újra támadásokat indított az orosz energiainfrastruktúra ellen, miután lejárt az ilyen csapásokra vonatkozó, amerikai közvetítéssel kiadott moratórium.

Oroszország többször is célba vette az ukrajnai energia- és közműinfrastruktúrát, több százezer ember fűtését és áramellátását szüneteltetve a szokatlanul hideg tél közepén.