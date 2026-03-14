Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

mfor.hu

Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót és egy kikötőt éjszaka Oroszország déli Krasznodar régiójában, sérüléseket és károkat okozva – közölték a helyi hatóságok szombaton.

A Telegramnak adott nyilatkozatukban a krasznodari hatóságok azt mondták, hogy három ember megsérült a gabonát és PB-gázt szállító, a Krímmel szemben, a Kercsi-szorosban fekvő Kavkaz kikötő elleni csapásban – írja a Reuters.

Kavkaz kikötője még a békeidőkben
Kavkaz kikötője még a békeidőkben
Fotó: Wikipédia/ Solundir

A közlemény szerint egy kiszolgáló hajó és a mólókomplexum is megrongálódott. A kikötő Oroszország egyik fontos logisztikai csomópontja: üzemanyag, gabona és más áruk átrakóhelyeként működik, emellett kompforgalmi központ is. A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón. A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.

A hatóságok egy külön közleményben azt mondták, hogy tűz ütött ki a régió Afipszkij olajfinomítójában, miután egy drón eltalálta a létesítményt. A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg. Az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, és korábban is többször vált célponttá – teszi hozzá a Bloomberg.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka 87 ukrán drónt lőttek le, köztük 31-et az Azovi-tenger és 16-ot a Krasznodar régió felett.

A vérdíj felhívása

Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok akár 10 millió dolláros jutalmat is ajánl annak, aki információval rendelkezik az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) „kulcsfontosságú vezetőiről”.

A Kharg-sziget Irán olajexportjának döntő helyszíne

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Egyszerre üzent Orbán Viktornak és Zelenszkijnek a francia elnök

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva esedékes választásokat.

Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

És később is segítségre lehet szükségük.

Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Aki lázadni mer, annak nem lesz kegyelem – üzeni a Forradalm Gárda.

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállító egyik kísérője

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállító egyik kísérője

Csak akkor látták el az egyik ukrán férfi egészségügyi problémáit a múlt heti pénzszállítós incidens után, amikor összeesett. Jelenleg kritikus állapotban fekszik kórházban.

Leginkább a félelem akadályozza a Barátság kőolajvezeték javítását

Leginkább a félelem akadályozhatja a Barátság kőolajvezeték javítását

Lenne olyan magyar cég, amely alkatrészekkel segíthetné a munkát, de az ukrán pénzszállítók esete óta nem mer nagy értékű berendezéseket szállítani. A Magyar Hang úgy tudja, kölcsönös akarat esetén három hét alatt helyreállíthatták volna a vezetéket.

Walkie-talkie és papírtérkép: akadozik az internet- és a telefonhálózat Moszkvában

Walkie-talkie és papírtérkép: akadozik az internet- és a telefonhálózat Moszkvában

Csütörtökön internet nélkül maradt a moszkvai Duma, egyre többen tapasztalnak széleskörű fennakadást a telefonhálózaton is. Naponta több milliárd forintnak megfelelő a kár.

