Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

A Telegramnak adott nyilatkozatukban a krasznodari hatóságok azt mondták, hogy három ember megsérült a gabonát és PB-gázt szállító, a Krímmel szemben, a Kercsi-szorosban fekvő Kavkaz kikötő elleni csapásban – írja a Reuters.

Kavkaz kikötője még a békeidőkben

A közlemény szerint egy kiszolgáló hajó és a mólókomplexum is megrongálódott. A kikötő Oroszország egyik fontos logisztikai csomópontja: üzemanyag, gabona és más áruk átrakóhelyeként működik, emellett kompforgalmi központ is. A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón. A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.

A hatóságok egy külön közleményben azt mondták, hogy tűz ütött ki a régió Afipszkij olajfinomítójában, miután egy drón eltalálta a létesítményt. A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg. Az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, és korábban is többször vált célponttá – teszi hozzá a Bloomberg.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka 87 ukrán drónt lőttek le, köztük 31-et az Azovi-tenger és 16-ot a Krasznodar régió felett.