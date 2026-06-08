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Külpolitika Háború Oroszország Ukrajna

Az ukránok többsége támogatná a tűzszünetet, de van egy feltétel

mfor.hu

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) hétfőn közzétett felmérésének eredménye szerint a megkérdezett ukrán állampolgárok 61 százaléka támogatná a tűzszünetet Oroszországgal, ha a frontvonalhoz európai országok csapatait telepítenék.

Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a szociológusok a május 7. és június 3. között végzett közvélemény-kutatás során elsősorban azt vizsgálták, hogyan viszonyulnának az ukránok egy, a jelenlegi frontvonal mentén történő tűzszünethez.

 „Négy különböző tűzszüneti forgatókönyvet készítettünk. Mindegyik abból indult ki, hogy a tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén kötik meg, és Oroszország ténylegesen megtartja az ellenőrzést a megszállt területek felett, azonban azok Kijev általi hivatalos elismerése nélkül, mivel korábbi felméréseinkből láttuk, hogy ez az ukrán lakosság számára elfogadhatatlan”

– írták a kutatók az eredményhez fűzött magyarázatban.

A felmérés szerint a legnagyobb támogatottságot az a forgatókönyv élvezi, amely szerint európai országok csapatait telepítenék Ukrajnába, a frontvonal közelébe, és ezek az erők egy esetleges újabb invázió esetén részt vennének a támadás visszaverésében. Ebben az esetben a megkérdezettek 61 százaléka támogatná a tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén. Ezt a lehetőséget 33 százalék határozottan elutasítja, míg 6 százalék nem tudott válaszolni.

Ha viszont az európai országok csapatait Ukrajnában a frontvonaltól távol helyeznék el, és egy esetleges újabb orosz invázió esetén nem vennének részt a harcokban, akkor a megkérdezetteknek csupán 42 százaléka támogatná a tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén. Ezt a forgatókönyvet 49 százalék határozottan elutasította.

Amennyiben Ukrajna nem kapna biztonsági garanciákat, és nem érkeznének jelentős pénzügyi és fegyverszállítási támogatások sem, akkor a megkérdezettek 61 százaléka határozottan elutasítaná a jelenlegi frontvonal mentén létrejövő tűzszüneti javaslatot. Ezt mindössze 32 százalék lenne hajlandó támogatni, az ő többségük is vonakodva.

Abban az esetben, ha a biztonsági garanciák nagy mennyiségű pénzügyi támogatás és fegyverszállítás formájában valósulnának meg, akkor a megkérdezettek 53 százaléka kész lenne támogatni a jelenlegi frontvonal mentén létrejövő tűzszünetet. Ezt a forgatókönyvet 37 százalék utasította el.

Anton Hruseckij, a KMISZ igazgatója az eredményt kommentálva azt mondta, hogy az ukránok békét szeretnének, és nyitottak a tárgyalásokra, valamint a fájdalmas kompromisszumokra is. Azonban a lakosság határozottan elutasítja a kapitulációt és a „békét bármi áron” megoldást.

„Nem Ukrajnára kell nyomást gyakorolni, hanem Oroszországra. A harc folytatódik, és az ukránok eltökélten törekednek a sikerre” – szögezte le Hruseckij.

A felmérést telefonos interjúk módszerével végezték, mobiltelefonszámok véletlenszerű mintavétele alapján Ukrajna valamennyi, az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területén. Összesen 2007 nagykorú válaszadót kérdeztek meg.

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