Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

A minszki lengyel nagykövetség arra kéri a lengyeleket, hogy azonnal hagyják el Belaruszt – írja az Ukrajinszka Pravda. Lengyelország két határátkelőt is megnyitott, ezek közül a Terespol-Brest átkelő használható személyforgalomra.

A növekvő feszültség, a folyamatos katonai tevékenység és a lengyel állampolgárok letartóztatása miatt a lengyel külügyminisztérium sem javasolja az utazást Belaruszba.

„A biztonsági helyzet romlása, határzár, vagy más, előre nem látható körülmény esetén az evakuáció jelentősen nehezebb lehet, vagy akár meg is hiúsulhat” – írja a külügyminisztérium.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden nyitotta meg a határátkelőket Belarusz felé. Az átkelőket a szeptember 12-16. között rendezett Zapad-hadgyakorlat miatt tartották zárva.