Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Külpolitika Fehéroroszország Lengyelország

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

mfor.hu

A Terespol-Brest határátkelőt megnyitották, a külügyminisztérium pedig arra figyelmeztet: az evakuáció nehezebb, vagy akár lehetetlen is lehet később.

A minszki lengyel nagykövetség arra kéri a lengyeleket, hogy azonnal hagyják el Belaruszt – írja az Ukrajinszka Pravda. Lengyelország két határátkelőt is megnyitott, ezek közül a Terespol-Brest átkelő használható személyforgalomra.

A növekvő feszültség, a folyamatos katonai tevékenység és a lengyel állampolgárok letartóztatása miatt a lengyel külügyminisztérium sem javasolja az utazást Belaruszba.

„A biztonsági helyzet romlása, határzár, vagy más, előre nem látható körülmény esetén az evakuáció jelentősen nehezebb lehet, vagy akár meg is hiúsulhat” – írja a külügyminisztérium.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden nyitotta meg a határátkelőket Belarusz felé. Az átkelőket a szeptember 12-16. között rendezett Zapad-hadgyakorlat miatt tartották zárva.

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselője az Európai Parlamentben közölte: Magyarország 545 millió euró átcsoportosítását kérte a befagyasztott forrásokból olyan uniós alapokba, amelyeket nem érint a zárolás.

Magyar Gripeneket riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

A NATO csütörtökön öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét, riasztást adott ki. A litvániai Šiauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul.

Szijjártó Péter erre panaszkodott horvát olajszállítás ügyben

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után – fejtette aki a magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Miután bűnösnek találták, csütörtökön öt év börtönbüntetésre ítélték Líbiából jövő kampánypénzek gyűjtésére irányuló bűnszövetkezetben való részvétele miatt, és így ő lesz az első volt francia elnök, aki börtönbüntetést tölt majd le.

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

A dróntámadás áldozatává vált Gázába tartó nemzetközi segélyflottillának a megsegítésére küldték a hadihajókat. Ez fokozhatja a feszültséget Izraellel, amely határozottan ellenzi a kezdeményezést.

Érdekes adatot mondott Szijjártó Péter az orosz olajimportunkról

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

Aalborg felett az ég itt még tiszta

A dánok ezért nem lőtték le az újra támadó drónokat

Két repülőteret le kellett állítani a két nappal ezelőtti koppenhágai drónincidens után, és katonai létesítmények is érintettek voltak. A dán értékelés szerint ezek hibrid támadások voltak, amelyek célja a félelemkeltés volt.

Elítélték Nicolas Sarkozyt

Milliókat kapott Kadhafitól a kampányára.

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

A legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni mindent.

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

