Azonnal hazarendelték az Irakban szolgáló magyar katonákat

A katonák már biztonságosan elérték Törökországot, közölte a honvédség.

A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton, amiről az MTI is beszámolt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke érkezik egy katonai eskütételre
Fotó: MTI/Lakatos Péter

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket.

A kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé – fűzte hozzá.

Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azon iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak.

A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek – tette hozzá.

A vezérkari főnök a közlemény szerint hangsúlyozta: a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olasz koalíciós féllel egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról.

Erbíl 2022 szeptemberében még békés volt
Fotó: Wikipédia / Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)

A főkonzulátust is kiürítették

A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is – áll a közleményben.

Szijjártó Péter az amerikai példa követését ajánlja az EU-nak

Az orosz olajszankciók részbeni felfüggesztésével ért egyet, mivel az iráni háború elhúzódósától tart.

A vérdíj felhívása

Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok akár 10 millió dolláros jutalmat is ajánl annak, aki információval rendelkezik az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) „kulcsfontosságú vezetőiről”.

Kavkaz kikötője még a békeidőkben

Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót és egy kikötőt éjszaka Oroszország déli Krasznodar régiójában, sérüléseket és károkat okozva – közölték a helyi hatóságok szombaton.

A Kharg-sziget Irán olajexportjának döntő helyszíne

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Egyszerre üzent Orbán Viktornak és Zelenszkijnek a francia elnök

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva esedékes választásokat.

Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

És később is segítségre lehet szükségük.

Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Aki lázadni mer, annak nem lesz kegyelem – üzeni a Forradalm Gárda.

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállító egyik kísérője

Csak akkor látták el az egyik ukrán férfi egészségügyi problémáit a múlt heti pénzszállítós incidens után, amikor összeesett. Jelenleg kritikus állapotban fekszik kórházban.

