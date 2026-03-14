Azonnal hazarendelték az Irakban szolgáló magyar katonákat

A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton, amiről az MTI is beszámolt.
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket.
A kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé – fűzte hozzá.
Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azon iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak.
A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek – tette hozzá.
A vezérkari főnök a közlemény szerint hangsúlyozta: a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olasz koalíciós féllel egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról.
A főkonzulátust is kiürítették
A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is – áll a közleményben.
