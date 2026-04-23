Külpolitika Egyesült Államok

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

John Phelan haditengerészeti minisztert szerdán elbocsátották, miután hónapokig tartó belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel – írja a The New York Times, ami szerint Phelannak nézeteltérései voltak a haditengerészet hajóépítési programjának újraindításáról.

Csak egy kis háttérnek: a miniszter megnevezés ebben a kontextusban nem annyira egyértelmű. Pentagonban a legfelső vezető a védelmi miniszter, és alá tartozik a három nagy haderőnemnek (army, air force, navy, vagyis a szárazföldi haderő, légierő, haditengerészet) a vezetője, akiket szintén miniszternek hívnak, mert ők civilek, nem katonák. Ez azért lehet megtévesztő, mert a magyar rendszerben a miniszter alatt közvetlenül eggyel, egy részfeladatért felelős tisztségviselőt államtitkárnak hívunk.

Phelan feladatait ideiglenesen Hung Cao miniszter-helyettes veszi át. Indoklást hivatalosan nem adtak. John Phelan – korábbi befektetési bankár – 2025 márciusában lépett hivatalba, munkájának középpontjában a hajóépítés és a tengeri ipar megerősítése állt, írja az MTI.

Phelan vezetői munkáját beárnyékolták a Pentagon magas rangú vezetőivel, köztük Pete Hegseth védelmi miniszterrel és Stephen Feinberg védelmi miniszterhelyettessel való konfliktusa.

A The New York Times szerint a miniszter kirúgása megnehezítheti a haditengerészetnek a Tomahawk rakéták és a csúcstechnológiájú légvédelmi rendszerek készleteinek pótlását, amelyeket Iránban használnak.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”

Recseg-ropog a tűzszünet, újabb hajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban

Pakisztánban örülnek, de hiába várják az amerikai alelnököt

Fico is letér az orbáni útról: jöhetnek az újabb uniós szankciók Oroszország ellen

Mégsem bombázza szét Iránt Trump, hiába járt le a tűzszünet – egyelőre?

Aleksandar Vucic szerbiai látogatásra hívta Magyar Pétert

Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, Magyarország leendő miniszterelnökével, és meghívta őt szerbiai látogatásra. Ezt maga a szerb államfő közölte a közösségi médiában.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

