Baj van a húsvéti tűzszünettel: kitört a vádaskodás

Az ukrán elnök emlékeztetett, Ukrajna javaslata, hogy a tűzszünetet ma éjféltől további 30 napra hosszabbítsák meg, továbbra is érvényben van.

Zelenszkij szerint azonban szombat este több száz ágyúzás történt. Vasárnap hajnalban az ukrán haderő 59 tüzérségi támadást és öt rohamkísérletet jelentett a front mentén. Kijelentette: „Összességében húsvét reggelére elmondhatjuk, hogy az orosz hadsereg igyekszik a tűzszünet általános látszatát kelteni, miközben egyes térségekben továbbra is elszigetelt előrenyomulási és támadási kísérleteket tesz Ukrajna ellen. Oroszországnak teljes mértékben be kell tartania a tűzszünet feltételeit.”

Vlagyimir Putyin szombat délután jelentette be, hogy magyar idő szerint szombat délután 5-től vasárnap este 11-ig tartó humanitárius tűzszünetet rendelt el, állítása szerint utasította minden katonai tevékenység leállítását a frontvonalon ebben az időszakban.

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta Oroszországot, hogy csupán a tűzszünet „látszatát” kelti, miközben szavai szerint Moszkva állítólag éjszaka is folytatta az ukrán területek ágyúzását – írja a Guardian .

