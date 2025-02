Baj van: lemondták a sajtótájékoztatót, Zelenszkij szomorúan kulloghat haza

A találkozó után eredetileg tájékoztatót tartottak volna, ahol aláírták volna a megállapodást a ritkaföldfémekről, ezt azonban a Guardian cikke szerint lemondták, és a Fehér Házból egy meg nem nevezett forrás meg is erősítette, hogy Zelenszkij korábban távozik – azaz az ukrán elnök sikertelenül kulloghat haza Washingtonból.

Zelenszkij nem áll készen a békére, ha Amerika is részt vesz benne. Zelenszkij „tiszteletlenül viselkedett az Amerikai Egyesült Államokkal szemben az Ovális Irodában. Visszajöhet, ha készen áll a békére.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, ordibálás lett a vége a két elnök és J.D. Vance találkozójának, a feszült hangulatú tárgyalásnak pedig nem is lett jó vége:

