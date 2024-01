Bajba kerülhet az ukrajnai atomerőmű, új háborús törvény jön az oroszoknál

Fehéroroszország fokozatosan Oroszország legnyugatibb tartományává válik – mondta George Barros, az amerikai Institute for the Study of War Oroszországgal foglalkozó részlegének szakértője. Az oroszok szabadon mozoghatnak az országban. Ez azt jelenti, hogy a NATO-nak újra kell gondolnia északi szárnyának stratégiáját. Az ukránok megértették, hogy hosszú ideig elhúzódik a háború, ezért igyekeznek kiépíteni a fegyvergyártásukat nagy méterekben – folytatta a szakértő. Ennél is fontosabb, hogy lengyelekkel, németekkel és másokkal közös vállalkozásokban ennek egy részét NATO-országokban építik fel, amelyek jelenleg érinthetetlenek az oroszok számára.