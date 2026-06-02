Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

A Hezbollah támogatja a Libanon teljes területére vonatkozó tűzszünetet, amely egyben előkészítené az izraeli csapatok kivonását – közölte Haszan Fadlalla, a radikális síita szervezethez köthető egyik libanoni parlamenti képviselő hétfőn.

„Támogatjuk a Libanon egész területére vonatkozó teljes és átfogó tűzszünetet, amennyiben azt betartja Izrael”

- hangsúlyozta a politikus, akit a Lebanon Debate című hírportál idézett. Hozzátette, hogy Izrael részéről szilárd kötelezettségvállalás kell, hogy nem fogja megsérteni a tűzszünetet, felhagy a légicsapásokkal, a házak és falvak lerombolásával Dél-Libanonban; a milícia figyelni fogja, hogy a következő napokban megvalósul-e az ellenségeskedés beszüntetése.

Libanon washingtoni nagykövetsége hétfőn kiadott közleményében szintén megerősítette, hogy a Hezbollah elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az ellenségeskedés kölcsönös beszüntetésére, amely kiterjedne az egész libanoni területre.

A libanoni elnöki hivatal által az X-en közzétett nyilatkozat szerint a megállapodás értelmében első körben Izrael tartózkodna Bejrút déli külvárosainak kilátásba helyezett bombázásától, cserébe az Irán által támogatott Hezbollah leállítaná Izrael elleni támadásait.

A nap folyamán Donald Trump amerikai elnök internetes közösségi oldalán jelentette be a két féllel folytatott telefonbeszélgetésére hivatkozva, hogy Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet.

Kapott Netanjahu a fejére

Izraelben a kormányon belül és az ellenzékből is hevesen bírálták Benjámin Netanjahu miniszterelnököt a Bejrút ellen meghirdetett légicsapás leállítása miatt. Később Netanjahu a harcok folytatását ígérte. (Az Al Jazeera kedd reggeli híre szerint Izrael újabb csapásokat hajtott végre libanoni célpontok ellen – a szerk.)

BREAKING: Israeli attacks target towns, villages across southern Lebanon



LIVE updates: https://t.co/tMVDFcp1G1 pic.twitter.com/cTrEYjyt6R — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 2, 2026

A bírálatokat követően Benjámin Netanjahu késő este közleményt adott ki, melyben a libanoni harcok folytatását ígérte.

„Ma este beszéltem (Donald) Trump (amerikai) elnökkel, és közöltem vele, hogy ha a Hezbollah nem hagy fel városaink és polgáraink támadásával, Izrael terrorista célpontokat fog támadni Bejrútban. Ez az álláspontunk továbbra is változatlan. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg a terveknek megfelelően folytatja műveleteit Dél-Libanonban”

- írta a kormányfő.

Előzőleg Jeruzsálem lefújta a libanoni síita Hezbollah bejrúti főhadiszállása ellen indított légitámadását, miután Trump hétfőn hosszan beszélt telefonon az izraeli miniszterelnökkel. Az izraeli kormányfő korábban videóüzenetben jelentette be, hogy utasítást adott a hadseregnek a bejrúti Dahíje negyed elleni csapásra.

Jaír Lapíd, a parlamenti ellenzék vezére a támadás lefújása után azt írta az X-en, hogy „ez már a teljes alárendeltség állapota”.

„Ez egy olyan kormány, amely elveszítette az izraeli szuverenitás feletti ellenőrzést. Káosz mindenütt. Vissza fogjuk adni Izrael polgárainak a biztonságot”

- fogalmazott Naftali Bennet korábbi miniszterelnök szintén az X-en.

Avigdor Lieberman, az ellenzéki Izrael a Hazánk párt elnöke azt írta Netanjahuról, hogy „ez nem miniszterelnök, ez egy bábu”.

„Izraelnek még nem volt olyan miniszterelnöke, aki ennyire megadó módon fogadott volna el egy nyilvánvalóan észszerűtlen követelést. A Hezbollah ellenség a Dahíje negyedben, Baalbekben és mindenütt, ahol jelen van. Csapást kell mérni rá, nem pedig megkötni a hadsereg kezét” – írta a volt vezérkari főnök, az ellenzéki Egyenesen párt elnöke, Gadi Ejzenkot. Hozzátette: „ne meséljenek történeteket arról, hogy ennek köze van az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokhoz. Libanon itt van a szomszédban, Metula támadás alatt áll, izraeli települések kiürülnek. Ez elfogadhatatlan”.

„Miniszterelnök úr, ön azt mondta, hogy egy erős kormányfő igent mond az amerikai elnöknek, amikor lehet, és nemet, amikor kell. Most jött el az ideje annak, hogy barátunknak, Trump elnöknek nemet mondjunk”

- vélekedett Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, aki szintén a Hezbollah elleni határozott fellépést, és az észak-izraeli biztonság helyreállítását követelte.

Donald Trump saját közösségi oldalán úgy összegezte telefonhívását, hogy „nagyon eredményes beszélgetést folytattam Bibi Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Nem küldenek erőket Bejrútba, és minden úton lévő egységet visszarendeltek”.

A Hezbollah az utóbbi napokban drónokkal és a rakétákkal lőtte Izrael északi határvidékét, miközben az izraeli hadsereg egyre északabbra hatolt be Libanonba, hogy megakadályozza onnan a támadásokat.

(via MTI)