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Külpolitika Ukrajna

Bajban az oroszok: a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

mfor.hu

 Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak.

Négy ember életét vesztette, 28 pedig megsebesült ukrán dróntámadásban a Kercsi-félszigeten a Krímben – közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt régió vezetője vasárnap a Telegram-csatornáján. Az orosz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 14 sebesültet kórházba kellett szállítani, köztük két gyermek állapota súlyos.

Akszjonov a Max messengeren bejelentette, hogy a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést mind készpénz, mind bankkártya, mind pedig utalvány ellenében. Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.

Az Krímben a villamosenergia-hálózatban keletkezett károk miatt részleges áramkimaradás van, de folyik a helyreállítás. Szevasztopol központjában egy drón egy lakóház tetejére zuhant. A városban csak időszakosan szolgáltatnak áramot.
A Krasznodari terület operatív parancsnoksága szerint drón találta el a Panagia nevű kompot a Kercsi-szorosban, a Tyemrjuki járásban. Emiatt az orosz szárazföld és a Krím közötti kompforgalmat felfüggesztették.

Dróntámadás miatt tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon. Két településen pedig drónroncsok zuhantak magántelkekre. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 239 ukrán repülőgéptípusú drónt tudott lelőni kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közölte, hogy orosz Gerbera drónok csapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.

(MTI)

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