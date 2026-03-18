Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

Izsó Márton - Wéber Balázs

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban – az orosz légitámadásban megsérült vezetéken január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába, mivel Ukrajna még nem tette meg a szükséges javításokat – kifejtette:

a magyar kormánynak számolnia kellett volna azzal, hogy a vezeték egy háborús övezeten halad át, és időben gondoskodnia kellett volna alternatív forrásokról.

Kiemelte azt is, hogy az Európai Bizottság már felszólította Kijevet a szállítások folytatására, tehát nem igaz a magyar kormány azon állítása, miszerint Brüsszel összefogott Kijevvel Magyarország ellenében. Sőt, Brüsszel támogatja a magyar és a szlovák érdekeket. Ukrajnának ugyanakkor a fő gondja most a saját energiaellátásához szükséges infrastruktúra javítása, amit az oroszok rendszeresen támadnak.

A volt uniós biztos kitért arra is, hogy egy Tisza-kormánynak nagy esélye lenne a még zárolt uniós források hazahozására. „Ugye van egy minta, egy példa, a lengyelországi kormányváltás eléggé hasonló szituációban következett be” – fogalmazott Balázs Péter.  A volt külügyminiszter a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjét, Orbán Anitát „nagyon alkalmas”, „tapasztalt” jelöltnek tartja.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:19 Miért van mélyponton a magyar-ukrán viszony? Kampány. Kell-e félnünk Ukrajnától?

14:02 Miért dőlt be a Barátság? Politikai játszmák

22:03 Uniós ügyek. Elveszik a szavazati jogot? Ukrán EU-csatlakozás, fordított sorrend. Ukrajna behozná a háborút az EU-ba?

35:46 Kell-e félnünk Oroszországtól? NATO-terjeszkedés. Az orosz világ. Biztonsági garancia a NATO?

49:18 Belesodródhatunk-e a háborúba? Lesz-e béke Ukrajnában? A közel-keleti válság hatása.

58:21 Ki nyer április 12-én? A Tisza külpolitikai programja. A választás tétje

01:04:58 Elköszönés

Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

Modzstaba Hamenei ajatollah kemény szavakkal reagált

Modzstaba Hamenei elutasította a feszültség csökkentésére vagy tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, amelyeket két közvetítő ország juttatott el Teheránba – nyilatkozta egy magasrangú iráni tisztviselő kedden.

Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Az olajszállítás helyreállítása érdekében Ukrajna elfogadta az EU támogatási és finanszírozási ajánlatát – mondta Antonio Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke kedden.

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Két újabb fontos skalp – ha igaz.

Trump: „bármit megtehetek Kubával”

Megtiszteltetésnek venné a sziget átvételét az amerikai elnök.

Trump tagadja, de igenis előre szóltak neki, hogy ez lesz?

Az elnök szerint ezt senki nem látta előre. A hírszerzői szerint ők leírták, hogy Irán a térség országai elleni csapásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolhat.

Legalább 400 halottja lehet a borzalmas légicsapásnak

Egy kabuli kórház ellen. Pakisztán tagadja, hogy polgári célpontra lőtt volna.

Trump elárulta, hány célpontot támadtak Iránban

A háborúról közölt részleteket.

Kiüthet az iráni háború egy újabb országot

Srí Lanka lépésre kényszerült.

Újabb járat menekített ki embereket a Közel-Keletről

Összesen már 11 ezren tértek haza.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

