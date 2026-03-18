Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban – az orosz légitámadásban megsérült vezetéken január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába, mivel Ukrajna még nem tette meg a szükséges javításokat – kifejtette:

a magyar kormánynak számolnia kellett volna azzal, hogy a vezeték egy háborús övezeten halad át, és időben gondoskodnia kellett volna alternatív forrásokról.

Kiemelte azt is, hogy az Európai Bizottság már felszólította Kijevet a szállítások folytatására, tehát nem igaz a magyar kormány azon állítása, miszerint Brüsszel összefogott Kijevvel Magyarország ellenében. Sőt, Brüsszel támogatja a magyar és a szlovák érdekeket. Ukrajnának ugyanakkor a fő gondja most a saját energiaellátásához szükséges infrastruktúra javítása, amit az oroszok rendszeresen támadnak.

A volt uniós biztos kitért arra is, hogy egy Tisza-kormánynak nagy esélye lenne a még zárolt uniós források hazahozására. „Ugye van egy minta, egy példa, a lengyelországi kormányváltás eléggé hasonló szituációban következett be” – fogalmazott Balázs Péter. A volt külügyminiszter a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjét, Orbán Anitát „nagyon alkalmas”, „tapasztalt” jelöltnek tartja.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:19 Miért van mélyponton a magyar-ukrán viszony? Kampány. Kell-e félnünk Ukrajnától?

14:02 Miért dőlt be a Barátság? Politikai játszmák

22:03 Uniós ügyek. Elveszik a szavazati jogot? Ukrán EU-csatlakozás, fordított sorrend. Ukrajna behozná a háborút az EU-ba?

35:46 Kell-e félnünk Oroszországtól? NATO-terjeszkedés. Az orosz világ. Biztonsági garancia a NATO?

49:18 Belesodródhatunk-e a háborúba? Lesz-e béke Ukrajnában? A közel-keleti válság hatása.

58:21 Ki nyer április 12-én? A Tisza külpolitikai programja. A választás tétje

01:04:58 Elköszönés

