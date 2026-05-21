Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Friedrich Merz német kancellár azt javasolja, hogy Ukrajna kapjon „társult tagsági” státuszt az Európai Unióban a teljes jogú csatlakozásig vezető hosszú folyamat idejére – olvasható abban a levélben, amely csütörtökön jutott a nemzetközi sajtó birtokába.

A Merz által múlt hónapban már felvetett terv értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU-csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül. Kijev képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is.

A javaslatot a német kormányfő Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez írt levelében vázolta fel. A dokumentum szerint az EU kölcsönös segítségnyújtási záradéka Ukrajnára is kiterjedne, továbbá az ország hozzáférhetne az uniós költségvetés egyes részeihez.

„Nyilvánvaló, hogy rövid időn belül nem tudjuk lezárni a csatlakozási folyamatot, tekintettel a számtalan akadályra és a ratifikációs eljárások politikai összetettségére”

- írta Merz.

„Olyan politikai megoldást képzelek el, amely azonnal lényegesen közelebb hozza Ukrajnát az Európai Unióhoz és annak alapvető intézményeihez” – fogalmazott.

Megfigyelők szerint Merz terve ugyanakkor több uniós tagállam, illetve maga Ukrajna részéről is fenntartásokat válthat ki. Kijev attól tart, hogy az átmeneti megoldásokkal az ország tartósan egy köztes státuszban rekedhet.

Kapcsolódó cikk Az ukrán külügyminiszter reagált Orbán Anita bejelentésére Készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak.

A német kancellár hangsúlyozta: továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú uniós tagságát, és sürgette valamennyi tárgyalási fejezet azonnali megnyitását. Levelében hozzátette: nem ajánlanak könnyített tagságot Ukrajnának.

Az EU-hoz való csatlakozás folyamata hosszú és bürokratikus, részletes tárgyalásokat és jogi reformokat igényel annak érdekében, hogy az adott ország megfeleljen az EU demokratikus és gazdasági normáinak, továbbá mind a 27 tagállamának beleegyezése és ratifikációja szükséges, ami jelentős akadályokhoz vezethet.

Merz azt írta, hogy bevezethető lenne egy automatikus visszavonási mechanizmus vagy egy lejárati záradék arra az esetre, ha Ukrajna visszalépne a jogállamisági normák vagy a csatlakozási folyamat terén.

Hozzátette, hogy a javaslat nem érintené a többi tagjelölt országot, és azt indítványozta, hogy a EU „vizsgáljon meg innovatív megoldásokat” azok számára, amelyek már hosszú ideje dolgoznak a csatlakozáson.

Merz azt is közölte, hogy terveiről európai vezetőtársaival kíván egyeztetni.

Ukrajna az EU-tagságot jövőbeli újjáépítése és biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tekinti, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok lényegében kizárta az ország NATO-csatlakozásának lehetőségét.

(MTI)