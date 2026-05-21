Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Társult tagsági státuszt adnának Kijevnek.

Friedrich Merz német kancellár azt javasolja, hogy Ukrajna kapjon „társult tagsági” státuszt az Európai Unióban a teljes jogú csatlakozásig vezető hosszú folyamat idejére – olvasható abban a levélben, amely csütörtökön jutott a nemzetközi sajtó birtokába.

A Merz által múlt hónapban már felvetett terv értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU-csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül. Kijev képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is.

A javaslatot a német kormányfő Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez és António Costához, az Európai Tanács elnökéhez írt levelében vázolta fel. A dokumentum szerint az EU kölcsönös segítségnyújtási záradéka Ukrajnára is kiterjedne, továbbá az ország hozzáférhetne az uniós költségvetés egyes részeihez.

„Nyilvánvaló, hogy rövid időn belül nem tudjuk lezárni a csatlakozási folyamatot, tekintettel a számtalan akadályra és a ratifikációs eljárások politikai összetettségére”

- írta Merz.

„Olyan politikai megoldást képzelek el, amely azonnal lényegesen közelebb hozza Ukrajnát az Európai Unióhoz és annak alapvető intézményeihez” – fogalmazott.

Megfigyelők szerint Merz terve ugyanakkor több uniós tagállam, illetve maga Ukrajna részéről is fenntartásokat válthat ki. Kijev attól tart, hogy az átmeneti megoldásokkal az ország tartósan egy köztes státuszban rekedhet.

A német kancellár hangsúlyozta: továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú uniós tagságát, és sürgette valamennyi tárgyalási fejezet azonnali megnyitását. Levelében hozzátette: nem ajánlanak könnyített tagságot Ukrajnának.

Az EU-hoz való csatlakozás folyamata hosszú és bürokratikus, részletes tárgyalásokat és jogi reformokat igényel annak érdekében, hogy az adott ország megfeleljen az EU demokratikus és gazdasági normáinak, továbbá mind a 27 tagállamának beleegyezése és ratifikációja szükséges, ami jelentős akadályokhoz vezethet.

Merz azt írta, hogy bevezethető lenne egy automatikus visszavonási mechanizmus vagy egy lejárati záradék arra az esetre, ha Ukrajna visszalépne a jogállamisági normák vagy a csatlakozási folyamat terén.

Hozzátette, hogy a javaslat nem érintené a többi tagjelölt országot, és azt indítványozta, hogy a EU „vizsgáljon meg innovatív megoldásokat” azok számára, amelyek már hosszú ideje dolgoznak a csatlakozáson.

Merz azt is közölte, hogy terveiről európai vezetőtársaival kíván egyeztetni.

Ukrajna az EU-tagságot jövőbeli újjáépítése és biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tekinti, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok lényegében kizárta az ország NATO-csatlakozásának lehetőségét.

(MTI)

