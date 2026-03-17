Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Az olajszállítás helyreállítása érdekében Ukrajna elfogadta az EU támogatási és finanszírozási ajánlatát – mondta Antonio Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke kedden.

Az EU-nak küldött levelében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a kőolajvezeték javítási munkálatai a befejezéséhez közelednek, és hogy a szivattyútelep várhatóan másfél hónapon belül helyreáll, „további orosz támadások hiányában” – írta a Reuters.

Magyarország hétfőn közölte, hogy továbbra is blokkolja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszországgal szembeni új szankciókat, amíg a Barátság kőolajáramlása szünetel.

Orbán Viktor miniszterelnök kemény álláspontot képvisel az Ukrajnának nyujtandó EU-s hitel ügyében
Az orosz kőolaj szállítása a kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába január vége óta szünetel. Kijev szerint egy orosz csapás érte a Barátság kőolajvezeték berendezéseit Nyugat-Ukrajnában, míg Szlovákia és Magyarország szerint Ukrajna a felelős az elhúzódó kiesésért.

„Alaptalanok azok a vádak, miszerint Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítást a Barátság vezetéken keresztül” – írta Zelenszkij Costának és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levelében.

A Zelenszkijnek írt levelükben mindkét uniós vezető kijelentette, hogy az Ukrajnán keresztüli olajáramlás újraindítása rendkívül fontos a piaci stabilitás megőrzése érdekében, és összhangban lenne Ukrajna szerződéses kötelezettségeivel.

Megerősítették továbbá elkötelezettségüket az Oroszországból származó összes fennmaradó olajimport korábban bejelentett, 2027 végéig történő fokozatos kivezetése mellett.

Technikai támogatást is ígér az EU

Az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel. Az ukránok üdvözölték és elfogadták ezt az ajánlatot. Az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak – áll Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács vezetője közös nyilatkozatban, melyben azt is hangsúlyozzák, az EU elsődleges célja, hogy garantálja minden európai polgár energiaellátásának biztonságát – írja a HVG.

Ennek érdekében a felek nemcsak a sérült infrastruktúra helyreállításán dolgoznak, hanem alternatív útvonalak kialakítását is vizsgálják. Ezek lehetővé tennék, hogy nem orosz eredetű kőolaj jusson el Közép- és Kelet-Európa országaiba, csökkentve ezzel a régió energiafüggőségét.

