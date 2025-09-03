Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

A frissen megválasztott Karol Nawrocki szerdán teszi tiszteletét a Fehér Házban.

Donald Trump amerikai elnök szerdán fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt a Fehér Házban, ahol várhatóan az ukrajnai háború és az energiabiztonság kérdései kerülnek a megbeszélés középpontjába – írja a Portfolio.

Trump néhány nappal Nawrocki augusztusi beiktatása után hívta meg a lengyel elnököt, és korábban is támogatta őt a választási kampányban. Az amerikai elnök már májusban is fogadta Nawrockit a Fehér Házban, ami jelentős támogatást jelentett a lengyel választások előtt.

A szerdai tárgyalások fókuszában várhatóan az elakadt béketárgyalások és Lengyelország biztonsági aggályai állnak, különösen annak fényében, hogy Trump nemrég csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban a háború lezárásának hiánya miatt.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy Nawrocki tehát előbb találkozik a második elnöki ciklusában Trumppal, mint Orbán Viktor, noha már Trump beiktatása napján, január 20-án közölte a magyar kormány, hogy erre – ahogy fogalmaztak – hamarosan újra sor kerül.

 

