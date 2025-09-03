Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

Donald Trump amerikai elnök szerdán fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt a Fehér Házban, ahol várhatóan az ukrajnai háború és az energiabiztonság kérdései kerülnek a megbeszélés középpontjába – írja a Portfolio.

Trump néhány nappal Nawrocki augusztusi beiktatása után hívta meg a lengyel elnököt, és korábban is támogatta őt a választási kampányban. Az amerikai elnök már májusban is fogadta Nawrockit a Fehér Házban, ami jelentős támogatást jelentett a lengyel választások előtt.

A szerdai tárgyalások fókuszában várhatóan az elakadt béketárgyalások és Lengyelország biztonsági aggályai állnak, különösen annak fényében, hogy Trump nemrég csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban a háború lezárásának hiánya miatt.