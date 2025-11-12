3p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Külpolitika Ukrajna

Befejeződött az orosz drónerők felállítása

mfor.hu

Naponta körülbelül 300 ellenséges célt semmisítenek meg.

Az orosz hadsereg 121 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a csapásoknak egy civil áldozata és több sérültje is van, infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerdai Telegram-jelentése szerint a légvédelem 90 drónt lelőtt vagy rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 19 helyszínen 31 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Egy ember meghalt a Dnyipropetrovszk megyei Vaszilkivszkát ért dróntámadásban – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Pavlohrad városát is dróncsapás érte, ott több helyen felcsaptak a lángok, magánvállalatok és gépkocsik rongálódtak meg – jelentette a megyevezető.

Putyin várja az eredményeket
Putyin várja az eredményeket
Fotó: Depositphotos

Harkivban az eddigi adatok szerint egy ember megsebesült az éjszakai légitámadásban, amelyben három drón becsapódását észlelték a város központi részén – közölte hivatalos Telegram-csatornáján Oleh Szinyehubov, a megyei katonai közigazgatás vezetője. Egy iparvállalatban és több családi házban is károk keletkeztek.

Odesszában egy többszintes, még épülő lakóházba csapódott egy drón, de senki sem sebesült meg – tette közzé Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Drónerő

Az orosz fegyveres erőknél befejeződött a drónerők létrehozása – közölte Szergej Istuganov ezredes, a haderő helyettes parancsnoka a Komszomolszkaja Pravda című lap szerdai számában megjelent nyilatkozatában.

„Meghatározták a fegyvernem struktúráját, kinevezték a pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnokát, minden szinten létrehozták a katonai irányító szerveket, az állandó ezredeket és más alegységeket” – mondta.

Istuganov szerint a pilóta nélküli rendszerek haderőinek harci tevékenysége egységes terv szerint és más haderőcsoportok alegységeivel együttműködve zajlik.

Naponta körülbelül 300 ellenséges célt – páncélos járműveket, erődítményeket – semmisítenek meg. A pilóta nélküli rendszereket arra használják, hogy élelmiszert és lőszert szállítsanak a frontvonalra, továbbá elaknásításra is, valamint a sebesültek evakuálására a harctérről” - nyilatkozott.

(MTI)

