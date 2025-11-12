Befejeződött az orosz drónerők felállítása

Az orosz hadsereg 121 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a csapásoknak egy civil áldozata és több sérültje is van, infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerdai Telegram-jelentése szerint a légvédelem 90 drónt lelőtt vagy rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 19 helyszínen 31 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Egy ember meghalt a Dnyipropetrovszk megyei Vaszilkivszkát ért dróntámadásban – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Pavlohrad városát is dróncsapás érte, ott több helyen felcsaptak a lángok, magánvállalatok és gépkocsik rongálódtak meg – jelentette a megyevezető.

Putyin várja az eredményeket

Fotó: Depositphotos

Harkivban az eddigi adatok szerint egy ember megsebesült az éjszakai légitámadásban, amelyben három drón becsapódását észlelték a város központi részén – közölte hivatalos Telegram-csatornáján Oleh Szinyehubov, a megyei katonai közigazgatás vezetője. Egy iparvállalatban és több családi házban is károk keletkeztek.

Odesszában egy többszintes, még épülő lakóházba csapódott egy drón, de senki sem sebesült meg – tette közzé Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Drónerő

Az orosz fegyveres erőknél befejeződött a drónerők létrehozása – közölte Szergej Istuganov ezredes, a haderő helyettes parancsnoka a Komszomolszkaja Pravda című lap szerdai számában megjelent nyilatkozatában.

„Meghatározták a fegyvernem struktúráját, kinevezték a pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnokát, minden szinten létrehozták a katonai irányító szerveket, az állandó ezredeket és más alegységeket” – mondta.

Istuganov szerint a pilóta nélküli rendszerek haderőinek harci tevékenysége egységes terv szerint és más haderőcsoportok alegységeivel együttműködve zajlik.

Kapcsolódó cikk Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje Egy olajfinomítót és egy kikötőt is támadtak.

„Naponta körülbelül 300 ellenséges célt – páncélos járműveket, erődítményeket – semmisítenek meg. A pilóta nélküli rendszereket arra használják, hogy élelmiszert és lőszert szállítsanak a frontvonalra, továbbá elaknásításra is, valamint a sebesültek evakuálására a harctérről” - nyilatkozott.

(MTI)