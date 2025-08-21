Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg szerint megkezdődött a Gázaváros elfoglalását előkészítő művelet. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a város külterületeit már az ellenőrzésük alá vonták – írta a BBC.

Az IDF szóvivője szerint a csapataik már Zejtun és Dzsabalia térségében is műveleteket hajtanak végre, hogy előkészítsék az offenzíva alapjait, amelyet Jiszráel Kac védelmi miniszter kedden hagyott jóvá. Izrael szeptember elejéig körülbelül 60 ezer tartalékos katonát hív be, hogy az aktív szolgálatban állókat felszabadítsák a gázai művelethez.