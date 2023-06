Beindult az ukrán henger, de az oroszok lefékezhették

Ellentmondó jelentések láttak napvilágot arról, hogy a déli fronton megindult az ukránok régen beharangozott ellentámadása. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint az ukrán fegyveres erők mintegy 1500 katonával és 150 páncélozott járművel megkísérelték áttörni az oroszok védelmét Zaporizzsja irányában, de kudarcot vallottak.

Közben a gátrobbanás nyomán még mindig ezreket kell evakuálni Herszonban. Fotó: MTI/AP

Szerinte az ukrán 47. gépesített dandár közép-európai idő szerint hajnali fél egykor indította a támadást. Az orosz erők ezt időben észlelték, és megelőző csapást mértek a másik tüzérségi, légi és páncéltörő fegyverekkel, és mind a négy irányban megállították az ellenséget. A beszámoló szerint az ukrán hadsereg 30 harckocsi, 11 gyalogsági harcjármű és mintegy 350 ember elvesztése után visszavonult. A miniszter szerint az ukrán fegyveres erők szerdán 945 embert, valamint egyebek között 33 harckocsit, 28 gyalogsági harcjárművet, 38 páncélozott harcjárművet és három lengyel Krab önjáró löveget veszítettek.

Az Interfax Ukraine ukrán hírszolgálati iroda viszont Hanna Maljar ukrán védelmi miniszter-helyettest idézte, aki szerint a déli front több szakaszán is sikeres akció folyik az oroszok ellen. Velika Novoszelka faluért is megy a küzdelem, míg Zaprizzsja térségében az ellenség "aktív védelemre rendezkedett be." Bahmutnál előre haladnak az ukrán csapatok. A politikus szerint egyes falvaknál ellentámadásba akart átmenni az orosz fél, de ez nem sikerült neki. Kupjanszk körzetében tüzérségi és légicsapásokkal próbálkozik, de eredménytelenül.

Az orosz erők ágyútűz alá vették csütörtökön az árvíz sújtotta Herszon városát - közölte Olekszandr Prokugyin, a herszoni régió kormányzója. A megyeszékhely partmenti és központi részeit lövik.

Szerhij Sajhet, a Herszonnal szomszédos Mikolajiv megye rendőrfőnöke arról adott hírt, hogy egy polgári személy életét vesztette az áradások következtében a régióban. Az 53 éves férfit előző nap akarták evakuálni, de nem volt hajlandó elhagyni az otthonát. Az Ukrajinszka Pravda hírportál arra emlékeztetett, hogy szerdán három ember halt meg az áradás miatt a Herszon megyei, orosz megszállás alatt levő Oleski városban.

(MTI/UNN/Interfax Ukraine)