Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Sky Newsnak adott pénteki interjújában arról beszélt, hogy amint lehetséges, az amerikai haditengerészet elkezd kereskedelmi hajókat átkísérni a Hormuzi-szoroson – íra a Reuters.

„Úgy vélem, amilyen hamar csak katonailag ez megoldható, az amerikai haditengerészet, talán egy nemzetközi koalícióval együtt, elkezd hajókat átkísérni”

- mondta a miniszter, arra utalva, hogy más országok haditengerészetét is bevonhatják az akcióba. Nem tudni, milyen országokra gondolt Bessent, a vörös-tengeri hajóforgalmat veszélyeztető húszik elleni akcióban európai államok hadihajói is részt vettek, de a térség országai is küldtek hajókat.

A Hormuzi-szoros Irán általi lezárása hatalmas fennakadást okoz a világ olaj- és gázellátásában, de más területeket is súlyosan érint. Elemzők szerint minden idők legsúlyosabb energiapiaci válsága jöhet, ha a helyzetet nem sikerül záros határidőn belül megoldani.

Bessen azt is elmondta, hogy a hajóforgalom akkor indulhat meg haditengerészeti kísérettel, ha az Egyesült Államok

„teljes ellenőrzést szerez a légtér felett, illetve Irán rakéták építésére vonatkozó kapacitásait sikerül teljesen megsemmisíteni”.

A miniszter hozzátette, hogy ugyan Irán a szoros elaknásításáról is beszélt, jelenleg is haladnak át iráni és kínai zászlók alatt tankerek a szoroson, ami azt jelzi, valójában nem telepítettek aknákat a szűk tengeri átjáróba.