Bejelentést tett Orbán Viktor

„A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték”, írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Ez válasz mindarra, amiről korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, miszerint azért nem érkezik január 27. óta kőolaj a Barátság vezetéken, mert Ukrajna leállította a szállítást.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy emiatt hozzá kell nyúlni a stratégiai tartalékokhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja.

Úgy véli, hogy az „ukrán zsarolásnak” az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába.