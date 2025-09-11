Bekeményítettek a lengyelek az orosz drónok miatt

Lengyelország megtiltotta a drónrepüléseket, és korlátozásokat vezetett be főként a kisgépes, nem kereskedelmi légi forgalomra keleti határai mentén Fehéroroszország és Ukrajna irányában, miután néhány napja orosz drónok sértették meg légterét – írja a Reuters.

A lengyel Léginavigációs Szolgálat (PANSA) közleménye szerint az intézkedések, amelyek nem érintik az utasszállító járatokat, magyar idő szerint szerdán este 11-kor léptek hatályba, és december 9-ig maradnak érvényben.

A közlemény szerint a kisgépes repülés – főként a sport- és szabadidős repülőgépek, valamint helikopterek – esetében nappal továbbra is lehetséges, ha rádióval és transzponderrel felszereltek, éjszaka azonban tilos. A repülések legfeljebb mintegy 3 kilométeres magasságig engedélyezettek, míg a kereskedelmi járatok jellemzően e fölött közlekednek.